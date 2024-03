Rotatoria tra via Boselli e viale Martiri della Resistenza, iniziata la sperimentazione

È iniziata questa mattina, lunedì 18 marzo, dalle 9 del mattino la sperimentazione della rotatoria all’incrocio tra via Boselli, via Martiri della Resistenza e via Damiani.

“L’allestimento provvisorio della struttura – spiega l’assessore alla Viabilità Matteo Bongiorni – è funzionale a verificare la possibilità di renderne definitivo l’assetto in futuro, per aumentare la sicurezza di questo snodo urbano così importante e rendere più scorrevole il traffico lungo le vie che vi confluiscono”.

La sperimentazione rientra nell’ambito del percorso partecipato “Cambiamo Strada”, iniziativa dell’assessorato alla Viabilità già avviata, nei mesi scorsi, all’Infrangibile.