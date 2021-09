Momenti concitati in via Calciati, questa mattina. Una donna stava facendo spesa al supermercato quando si è accorta che una ragazza, intenta ad allontanarsi con disinvoltura, le aveva appena rubato dalla borsetta il portafogli. Subito la vittima del furto ha attirato l’attenzione dei presenti e qualcuno ha chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti sono accorsi sul posto proprio nel momento in cui la ladra stava uscendo dal supermercato e l’hanno bloccata.