Rugby – Andrea Lovotti è il primo acquisto del Piacenza per la prossima stagione

È una notizia di quelle che fanno battere forte il cuore, che accendono l’entusiasmo e fanno brillare gli occhi di qualunque appassionato tifoso biancorosso: Andrea Lovotti, pilone sinistro di caratura internazionale, dalla prossima stagione entrerà a far parte del roster del Piacenza Rugby.

Piacentino, classe 89, nato rugbisticamente nel Gossolengo, porta con sé un curriculum ed un bagaglio tecnico di primissimo livello. Nel suo palmares, infatti, 2 scudetti vinti con Calvisano, 47 presenze in Nazionale, 8 anni alle Zebre, 2 mondiali di Rugby giocati e diversi “6 Nazioni”.

Acquisto esplosivo

Un uomo dal grande cuore e dall’enorme bagaglio tecnico, con una grande cultura del lavoro sul campo e tantissima esperienza di gioco ai massimi livelli. È il primo acquisto ufficiale per questa stagione per il Piacenza Rugby che va così ad arricchire una rosa di giocatori che ha consentito alla squadra piacentina di performare ad un ottimo livello in serie A. Andrea saprà essere sicuramente sia uomo di campo che di spogliatoio, grazie a lui il bagaglio tecnico della squadra piacentina compie un deciso salto verso l’alto. La sua esperienza tecnica e di gioco sarà utilissima a tutto il pacchetto di mischia della squadra che nello scorso campionato (il primo a questo livello) non era riuscita a confermare lo strapotere fisico dimostrato nel campionato di serie B.

A questo punto come tenere a bada le speranze e le aspettative? Sicuramente ogni tifoso si aspetterà un campionato di livello ancora superiore a quello appena concluso, con la possibilità di togliersi grandi soddisfazioni e di raccogliere tutti i punti lasciati per strada a causa di un’esperienza ancora tutta da costruire.

L’arrivo di Lovotti è un chiaro segnale: la società punta a crescere, consolidando i risultati raggiunti e ottimizzando ogni risorsa a disposizione grazie ad un lavoro costante ed approfondito di tutto lo staff che, sostenuto da una passione assoluta, non viene mai meno. In quest’ottica si cercherà di migliorare ulteriormente la rosa della squadra con innesti mirati, tali da consentire a coach Forte una più ampia possibilità di scelta per la prossima stagione…E per dirla con le parole dei tifosi: questo arrivo è davvero tanta roba!!!

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy