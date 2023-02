Rugby, Coppa Italia – Prova incolore dei Lyons di Orlandi: le Fiamme Oro vincono 54-10

Prova incolore per Sitav Rugby Lyons sul campo delle Fiamme Oro, con i bianconeri che concludono il proprio percorso in Coppa italia con quattro sconfitte all’attivo. I Cremisi hanno messo in campo da subito maggiore determinazione, marcando tre mete nei primi 22 minuti di gioco e mettendo sui propri binari la partita. La reazione bianconera si è vista solo nel finale di primo tempo, con la meta segnata allo scadere da Giovanni Via che ha illuso i Leoni di poter riaprire i giochi nella ripresa, dove però il monologo dei padroni di casa è ripreso con cinque mete marcate.

Pomeriggio da dimenticare per gli uomini di Orlandi e Paoletti, che non hanno onorato a dovere la Coppa Nazionale in questa ultima trasferta. Il bilancio in Coppa Italia è quindi di 0 punti conquistati, con il focus della squadra che ora si riporta sul Peroni TOP10 per il rush finale di campionato. Sabato 4 marzo sarà la volta della trasferta a Viadana, in una sfida appassionante che i bianconeri dovranno affrontare con tutt’altro spirito rispetto alle partite di Coppa affrontate nel mese di febbraio.

Fiamme Oro Rugby v Rugby Lyons (8-1) 54-10

Marcatori: 1’ p.t. Guardiano – tr. Canna; 6’ p.t. pun. Ledesma; 10’ p.t. S.Cornelli; 22’ p.t. Fusari – tr. Canna; 42’ p.t. G.Via – Tr. Ledesma; 43’ s.t. Forcucci – tr. Canna; 49’ s.t. Angelone – tr. Di Marco; 74’ s.t. Di Marco – tr. Di Marco; 76’ s.t. G.D’Onofrio – tr. Di Marco; 80’ s.t. Vian – tr. Di Marco;

Fiamme Oro Rugby: S.Cornelli; Lai; Forcucci (53’ Angelini); Fusari; Guardiano (58’ G.D’Onofrio); Canna (44’ Di Marco); Piva (44’ Marinaro); M.Cornelli; Chianucci (44’ Vian); Angelone; D’Onofrio U.; Stoian; Tenga (53’ Manicni Parri); Moriconi (53’ Zago); Barducci (68’ Taddia). All. Alessandro Castagna

Rugby Lyons: Buondonno; G.Via ( 54’ Rodina); Zaridze; Conti; Bruno; Ledesma (41’ Biffi); A.Via (54’ Fontana); Bottacci; Bance; Moretto; Quaranta; Salvetti; Aloe’ (49’ Salerno); Buondonno (49’Borghi); Cafaro (60’ Morosi). A disposizione: Janse Rensburg; Minervino. All. Carlo Orlandi

Calciatori: Canna 3/4; Ledesma 2/2 ; Di Marco 4/4

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Rugby Lyons 0