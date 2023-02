Nuoto – La Vittorino esplora il mondo del nuoto pinnato. Nella piscina biancorossa il campione del mondo Lorenzo Caronno

La Vittorino da Feltre potrebbe presto ampliare l’offerta di sport acquatici non solo per i propri atleti ma anche per i soci. Accanto al nuoto e al canottaggio, infatti, la società biancorossa del Presidente Gianluigi Tedesco sta pensando di aggiungere anche il nuoto pinnato, disciplina organizzata sotto l’egida della Fipsas – Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee – in grande crescita nel nostro Paese già da alcuni anni.

Un’ipotesi che ha avuto oggi un vero e proprio momento dimostrativo con la presenza nella piscina biancorossa di Lorenzo Caronno, atleta milanese che nonostante la giovane età, 21 anni, ha già alle spalle un ricco palmares in cui spiccano il titolo mondiale nei 100 metri speed monopinna apnea conquistato lo scorso anno a Belgrado, l’argento nei 100 e il bronzo nei 200 conquistati in Polonia nella World Cup, il titolo italiano assoluto nella 4×200 vinto sempre nel 2022, l’altro tricolore conquistato nel 2020 nei 50 e il bronzo agli europei giovanili del 2018 nella 4×50 mista.

Gianni Ponzanibbio, presente con gli altri allenatori Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan

“Abbiamo voluto organizzare questa sessione dimostrativa per i nostri atleti non solo per fargli conoscere questa affascinante disciplina sportiva ma anche perché nuoto e pinnato, a livello di allenamenti, hanno vari elementi in comune che possono servire per arricchire la preparazione. E’ uno sport che sta prendendo molto piede e che alla Vittorino, grazie ai nostri spazi acqua, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di crescita per la nostra attività agonistica”.

Daniele Chiappini, Consigliere della Vittorino addetto al settore nuoto

“La nostra è una società sportiva dinamica che ha a cuore i propri atleti ma anche i tantissimi soci a cui è doveroso garantire un’offerta sportiva e ricreativa sempre più ampia e ricca. Il nuoto pinnato si presta ad essere praticato sia dagli agonisti che da chi desidera allenarsi liberamente, è spettacolare da vedere, per le elevate velocità che si raggiungono in acqua, ma anche ideale per mantenersi in forma ed allenati”.

Dichiarazioni sottoscritte anche da Lorenzo Caronno, che ha approfittato della piscina della Vittorino anche per continuare gli allenamenti.

Le parole del giovane campione