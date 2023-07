Rugby – Diego De Rossi è il terzo acquisto di Sitav Rugby Lyons

Non si ferma la campagna acquisti di Sitav Rugby Lyons, con un altro rinforzo in prima linea: Diego De Rossi è il nuovo tallonatore della squadra bianconera.

De Rossi nasce a Livorno nel 2003, e il suo destino era facilmente immaginabile: è infatti figlio del grande Andrea, ex capitano Azzurro a inizio anni 2000. Diego ha seguito le orme paterne fin da piccolo, crescendo nel club della sua città, il Livorno Rugby, dove ha militato fino all’età di 18 anni, conquistandosi le prime convocazioni in Azzurro con la Nazionale Under 18 e facendo il suo esordio con la prima squadra a inizio 2022. Nell’ultima stagione si è confrontato con il campionato di Serie A tra le fila del Rugby Paese, e ora cerca il grande salto nel massimo campionato con la maglia bianconera.

“Ho davanti a me una grande occasione di crescita per cui devo ringraziare la società per avermi cercato e dato fiducia in un ruolo delicato come il mio. Sarà la mia prima esperienza nel massimo campionato italiano, una tappa fondamentale per la mia carriera e ho la fortuna di trovare un gruppo motivato e uno staff tecnico di livello. Nell’ultimo anno non sono riuscito a conquistarmi il posto nella Nazionale Under 20, e metterò la mia voglia di riscatto a disposizione della squadra per crescere e ottenere grandi risultati.

La competizione sarà tosta, ma voglio ritagliarmi uno spazio importante in questa squadra e diventare un punto di riferimento. Il mio babbo? è molto contento del mio percorso, i suoi consigli sono preziosi. Fin da bambino ho sognato di imitarlo, e poter seguire le sue orme è qualcosa di davvero speciale. Ora sta a me costruire la mia carriera nel mondo dei ‘grandi’”.