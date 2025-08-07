Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose 2025, i risultati della sesta giornata

Si chiude col botto l’edizione 2025 dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – Sei Giorni delle Rose Bianche, con la serata finale che ha fatto calare il sipario sulla settimana di grande ciclismo su pista al velodromo “Attilio Pavesi”.

Una grande cornice di pubblico, presenze in crescendo per tutti i sei giorni, la presenza (a sorpresa) del campione olimpico dell’Omnium 2024 Benjamin Thomas in pista e le ultime due gare Elite sulle 18 totali andate in scena a regalare spettacolo.

L’entusiasmo dei più piccoli – Giovanissimi nei Primi Sprint e Allievi nella Corsa a punti – ha fatto da preludio al gran finale. Applausi a scena aperta per le due gare decisive: la Corsa a punti femminile e l’Americana maschile, con la tradizionale standing ovation del pubblico durante l’ultimo giro.

GRAN PREMIO BFT BURZONI – CORSA A PUNTI DONNE ELITE, VINCE MARION BORRAS

L’ultima gara femminile della Sei Giorni, la corsa a punti (Gp BFT Burzoni-Memorial Alberto Burzoni) ha visto il trionfo della Francia, con Marion Borras che ha dominato la corsa a punti conquistando 47 punti. La campionessa europea 2024 dell’Americana ha dettato legge con sprint regolari e una condotta di gara sempre lucida. Alle sue spalle, ottima prova per Chiara Consonni, seconda con 37 punti: la bergamasca, oro olimpico a Parigi nella Madison, ha confermato la sua classe. Sul terzo gradino del podio l’altra francese Valentine Fortin, che ha chiuso con 34 punti.

GRAN PREMIO SIDERPIGHI – AMERICANA UOMINI ELITE, RUSSIA D’ORO DAVANTI ALL’ITALIA

Una chiusura emozionante ha accompagnato l’Americana Elite maschile, dominata dalla coppia formata da Viktor Bugaenko e Daniil Zarakovskiy. I due hanno vinto la maggior parte degli sprint e guadagnato un giro decisivo, chiudendo in testa con autorevolezza. Bellissima la prova degli azzurri Matteo Fiorin e Matteo Donegà, secondi con una prestazione di grande cuore e tecnica: per Donegà, commosso dopo le premiazioni, è stata l’ultima apparizione a Fiorenzuola. Terzo posto per Vogel-Kuboki, coppia internazionale di esperienza e qualità. A consegnare medaglie e premi sono stati il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e Giovanni Pighi.

GARE GIOVANILI, ALLIEVI E GIOVANISSIMI IN PISTA

A scaldare la pista, in apertura di serata, sono stati i più piccoli. Bambine e bambini della categoria Giovanissimi (fino a 12 anni) si sono sfidati nei “Primi Sprint”, regalando sorrisi nella “Ricordando Giordana” – Gp Assiprimai. Momenti di grande entusiasmo sugli spalti e in pista, con l’incoraggiamento del pubblico e un’atmosfera da festa che ha coinvolto tutti, confermando il valore educativo e sociale di eventi come questo. Appassionante anche la gara per Allievi: primo Leonardo Manfredi (Cavriago), secondo Elia Spelta (Madignanese) e terzo Filippo Granari (Torrile).



Si sono chiusi così sei giorni di grandissimo ciclismo su pista, con oltre 150 fra atleti e atlete da tutto il mondo (26 paesi diversi), con campioni olimpici e mondiali che hanno dato lustro alla manifestazione. Il pubblico ha risposto, come di consueto, con grande partecipazione, aumentando serata dopo serata, fino al pienone di questa sera. Un evento che, oltre a punto di riferimento mondiale della pista, si conferma radicatissimo nel territorio.

Tutti i risultati e le informazioni sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

