Rugby – I Lyons annunciano 7 rinnovi nel reparto dei trequarti

Sitav Rugby Lyons completa la prima parte del proprio mercato annunciando i rinnovi di 7 giocatori del reparto dei trequarti rispetto alla rosa della passata stagione, mantenendo a disposizione gli uomini chiave della rosa bianconera nella linea arretrata. Un gruppo che ha dimostrato grande unità di intenti e coesione, che saranno le chiavi per affrontare la prossima stagione di Serie A Elite. Prende quindi forma la rosa a disposizione del neo coach Bernardo Urdaneta, che ha voluto fortemente partire da un gruppo ben affiatato per affrontare la sua prima stagione sulla panchina dei Lyons e installare il suo sistema di gioco. A guidare il reparto sarà ancora una volta il fuoriclasse argentino Joaquin Paz, giunto alla 5a stagione in maglia bianconera, con attorno a lui giocatori che hanno legato la propria carriera ai Lyons come Conti, Biffi e Fontana, oltre alla folta pattuglia di giovani che si sono già messi in mostra nella passata stagione, come Cuminetti, Cuoghi e Rodina.

Il Direttore sportivo bianconero Roberto Fulgoni

“Negli ultimi anni abbiamo dimostrato di poter mettere in campo uno dei migliori giochi veloci del campionato, e mantenere l’ossatura di questo reparto era una delle missioni che ci eravamo prefissati, in modo da sviluppare un gioco fondato sull’intesa già ottima tra i giocatori. Paz e Capitan Bruno sono gli uomini chiave del reparto, sono stati i migliori marcatori della squadra nella scorsa stagione e dovranno confermare ancora una volta il loro talento, mentre confidiamo che molti elementi giovani alzino ulteriormente il loro livello nella prossima annata.

Siamo contenti che tanti nostri giocatori abbiano voluto continuare la loro carriera insieme a noi, abbiamo la fortuna di avere con noi ragazzi straordinari, che hanno deciso di sposare la causa dei Lyons anche come scelta di vita, rimanendo con noi e credendo fortemente nel nostro progetto. Dopo aver confermato in larga parte la rosa della passata stagione, ora possiamo concentrarci sul puntellare il nostro organico, intervenendo con rinforzi mirati dove c’è più bisogno. Il campionato di Serie A Èlite si confermerà particolarmente dispendioso, e con due squadre che saranno condannate alla retrocessione non possiamo lasciare nulla di intentato. Presto avremo aggiornamenti importanti con i nuovi arrivi.”

I giocatori confermati

Pietro Fontana, mediano di mischia, 5a stagione in maglia Lyons

Andrea Cuoghi, mediano di mischia, 2a stagione in maglia “”

Marco Conti, trequarti centro, 8a stagione in maglia “”

Joaquin Paz, trequarti centro, 5a stagione in maglia “”

Pietro Rodina, trequarti centro, 2a stagione in maglia “”

Giacomo Biffi, estremo, 4a stagione in maglia “”

Sebastien Zaridze, estremo, 2a stagione in maglia “”

