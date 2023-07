Recuperare gli autori di maltrattamenti in famiglia, rinnovato l’accordo tra questura e CIPM

Nel pomeriggio di ieri, il Questore e la presidente del CIPM Emilia (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) hanno firmato il rinnovo del protocollo cosiddetto Zeus, per ulteriori due anni. Protocollo che ha come finalità quella di prevenire la violenza domestica e di genere e proteggere le vittime. Ma anche prendere in carico il maltrattante affinché lo stesso partecipi ad un percorso di recupero finalizzato ad evitare la recidiva in comportamenti violenti.

Nel corso degli ultimi due anni, grazie a tale protocollo, sono state inviate al CIPM 22 persone ammonite, per l’adesione volontaria al programma di recupero. Di queste soltanto 2 sono state successivamente denunciate per ulteriori episodi di violenza.