Rugby – I Lyons già a un bivio decisivo: al Beltrametti arriva il Biella

Alla quarta giornata di Serie A Elite i nodi vengono già al pettine per Sitav Rugby Lyons, che ha una grande occasione per conquistare la prima vittoria in campionato. Dopo aver affrontato tre squadre a punteggio pieno nelle prime tre giornate, i Leoni sfidano al Beltrametti una diretta concorrente alla corsa salvezza, la neopromossa Biella.

La sfida sarà un “rivincita” della sfida di Coppa Italia andata in scena un mese fa, in cui i bianconeri piegarono i piemontesi con un grande secondo tempo. Anche per gli ospiti l’inizio di campionato è stato in salita, ma sono stati capaci di conquistare due punti di bonus nella sfida casalinga con Viadana della seconda giornata, che si potranno rivelare preziosi nel prosieguo della stagione. Nell’ultima gara di campionato, i gialloverdì di Coach Benettin hanno subito una dura sconfitta (12-75) per mano del Valorugby Emilia, che in questo avvio di campionato si sta affermando come una vera corazzata. Sarà un giorno speciale per l’allenatore degli avanti di Biella, la leggenda ed ex allenatore bianconero Carlo Orlandi, che torna a Piacenza sperando in uno sgambetto alla squadra del suo cuore e con cui ha totalizzato 181 presenze in prima squadra.

In casa Lyons, l’obiettivo è incamerare punti nel primo scontro diretto stagionale. Nella prima gara casalinga della stagione i Leoni hanno disputato una prova positiva, facendo soffrire le Fiamme Oro e conquistando un buon punto di bonus. Ora al “Beltrametti” arriva una formazione determinata ma inesperta, al primo vero banco di prova stagionale.

Capitan Moretto

“Affrontiamo questa sfida con tanto da dimostrare e la fame di conquistare la prima vittoria in campionato. Le assenze non sono scusa: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi della nostra prova e di quello che stiamo costruendo in questo nuovo ciclo. Speriamo che la nostra famiglia risponda dandoci tutto il sostegno di cui abbiamo bisogno per la sfida di sabato: sarà importantissimo.

Rispetto alla partita di Coppa Italia mi aspetto un approccio diverso da parte loro, che potranno schierare una formazione più rodata, mentre da parte nostra dobbiamo replicare l’inizio gara di quella sfida, in cui marcammo due mete in avvio per poi chiudere i conti nel secondo tempo. Sarà una partita tesa e serrata, per spuntarla dovremo essere precisi e spietati nel concretizzare tutte le occasioni che avremo”.

Tutto pronto, dunque, alla sfida valida per la 4° giornata di Serie A Elite in programma sabato 1 novembre al Beltrametti: alle ore 14.30 prenderà il via la sfida delicatissima tra Sitav Rugby Lyons e Biella Rugby Club. Tutta la famiglia Lyons è chiamata a sostenere i Leoni in questa partita appassionante riempiendo le tribune del Beltrametti con i colori bianconeri.

A livello di formazione, i Lyons vedono i fondamentali rientri di Bottacci, Bance, Gaetano e Acosta, mentre il giovane classe 2006 Bolzoni conquista la sua prima maglia da titolare. Nei trequarti, Franzoso torna titolare e Camero si prende la maglia numero 10 facendo scivolare in panchina Matenga.

