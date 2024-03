Rugby – I Lyons tornano a calcare il campo di casa dopo due mesi: occhi sulle Fiamme Oro

Dopo due mesi torna il grande rugby a Piacenza, con la Sitav Rugby Lyons che sabato 2 marzo alle ore 14.00 ospita al Beltrametti le Fiamme Oro. Dopo aver riassaggiato la vittoria nell’ultima giornata imponendosi a Vicenza, i Leoni cercano un’altra affermazione per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di fronte si troveranno delle Fiamme Oro in discesa, dopo un inizio stagione molto promettente. Gli uomini di Gianluca Guidi, tra cui spicca il trequarti cresciuto nei Lyons Simone Cornelli, occupano attualmente il sesto posto in classifica, con 7 punti di vantaggio sui bianconeri, e sono reduci da due pesanti sconfitte consecutive, rimediate da Colorno e Petrarca Padova nelle ultime settimane.

A suonare la carica per i Lyons è il Capitano, Lorenzo Maria Bruno

“Dopo due mesi finalmente torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, che sappiamo non vede l’ora di vederci vincere. Dobbiamo farci perdonare le ultime due partite in casa, che furono negative, e siamo tutti motivati a dare il nostro meglio. È una partita chiave per entrambe le squadre, in un momento delicato della stagione, e sappiamo che non sarà facile vincere anche se è nelle nostre possibilità. Siamo due squadre con un ottimo gioco, e sono sicuro sarà una bella partita. Ricordo che nella gara di andata facemmo un’ottima partita, con tante opportunità per marcare vanificate, mentre le Fiamme Oro ci punirono ad ogni occasione sui nostri errori: proprio su questo dovremo essere bravi, più concreti e sempre concentrati in difesa”.

Tutto pronto dunque per la sfida di sabato al “Beltrametti” di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN. Calcio di inizio alle ore 14.00 di sabato 2 marzo.

Il weekend bianconero

Weekend in salita per le squadre Lyons, che devono fare i conti con il maltempo: annullate tutte le attività del Settore Propaganda in regione e cancellata anche la partita dell’Under 14. Non mancano però le sfide stimolanti per le nostre squadre, andiamo a vedere il programma.

Il pomeriggio di sabato vedrà in campo anche l’Under 18, per la sfida al vertice del Campionato Interregionale di categoria: i ragazzi di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, capolista imbattuta, sfidano il Valorugby secondo in classifica sul “neutro” del “Banchini” di Parma, soluzione di ripiego per ovviare all’indisponibilità di campi da parte della squadra reggiana a causa del maltempo. Una sfida importantissima per i giovani leoni che vogliono dare il colpo di grazia agli avversari diretti. Calcio di inizio alle ore 15.30 di sabato.

Sfida insidiosa per la Squadra Cadetta, che farà visita al CUS Ferrara nella giornata di domenica. I Cussini, quarti in classifica, sono imbattuti in casa e una delle squadre più in forma del girone di ritorno. I bianconeri sono forti della propria imbattibilità, e punteranno a proseguire la loro marcia nel Girone Promozione di Serie C. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica al Campo “Trevisan” di Ferrara.

In campo anche l’Under 16 nella mattinata di domenica, quando i giovani Leoni ospiteranno sul campo “Beltrametti 2” gli Highlanders Formigine, con l’obiettivo di infilare la seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto domenica scorsa i Lions Amaranto.