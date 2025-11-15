Rugby – I Lyons tornano al Beltrametti per il Derby con Colorno

Seconda gara casalinga di Coppa per i Lyons, che al “Beltrametti” hanno conquistato tutti i punti della propria stagione: due vittorie su Biella (una in Coppa e una in Serie A Elite) e una sconfitta di misura contro le Fiamme Oro. Sabato una nuova possibilità di andare a punti con la sfida all’HBS Colorno nel quarto turno, con l’obiettivo di cancellare la pesante sconfitta di settimana scorsa.

Il percorso in Coppa Italia è stato finora in salita per i bianconeri, che con le sconfitte patite con Parabiago e Accademia “Ivan Francescato” hanno compromesso le possibilità di accesso ai playoff, ma ha dato anche possibilità allo staff tecnico di dare spazio a diversi giovani, rientranti ed esordienti, con l’obiettivo di ampliare la rosa della prima squadra ai prodotti del vivaio piacentino. Nella vittoria in Serie A Elite con Biella erano 8 i piacentini in campo da titolari, a cui se ne aggiungevano due in panchina, a testimoniare la bontà del percorso intrapreso dalla società di Via Rigolli. Nella gara di domenica, esordio in prima squadra per due giovani piacentini: I terza linea Damiano Bosoni E Lorenzo Barbieri (classe 2007) e il trequarti Elia Mazzocchi

I Leoni cercheranno fortuna nel derby emiliano con Colorno, che nelle ultime stagioni ha regalato partite spettacolari e vittorie contese da entrambe le formazioni. Gli ospiti sono ancora in piena corsa per i playoff di Coppa Italia, occupando attualmente il secondo posto nel girone 2, in una sfida a distanza con Parabiago che si risolverà nello scontro diretto della quinta giornata, l’ultima dei gironi. Torna al “Beltrametti” l’ex allenatore di Sitav Rugby Lyons Gonzalo Garcia, alla guida dei bianconeri per 3 anni in Serie A Elite e ora head coach dei parmensi.

Calcio d’inizio fissato per le ore 14.00 di domenica 16 novembre allo Stadio “Walter Beltrametti”.

Sitav Rugby Lyons: Matenga W; Via G, Rodina, Nalaga, Gaetano; Camero, Colombo; Moretto (cap), Bosoni, Cisse; Baas, Isola; Salerno, Bolzoni, Bona

A disposizione: Borghi, Acosta, Moretti, Perazzoli, Bance, Russo, Subacchi, Mazzocchi

All: Matenga K, Solari.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy