Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, anche a Piacenza e provincia il 15 novembre

Sabato 15 novembre 2025, anche a Piacenza e provincia, come in oltre 11.600 supermercati in tutta Italia, torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025.
Accanto all’attività quotidiana, ogni anno, a fine novembre, Fondazione Banco Alimentare organizza e coordina la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, attraverso il coinvolgimento delle Organizzazioni Banco Alimentare regionali.
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025
L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.
L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.