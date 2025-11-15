Serie B – “Vogliamo lanciare un segnale”, Salvemini prima di Bakery-Legnano – AUDIO

Per Bakery Piacenza, la settimana da tre partite in Serie B Nazionale si chiude con l’impegno del PalaBakery di domenica 16 novembre, alle ore 18, contro SAE Scientifica-Soevis Legnano.
Un avversario forte, primo in classifica a pari merito con 8 vittorie in 10 gare, ma coach Giorgio Salvemini sposta l’attenzione sui progressi del gruppo biancorosso: “Dobbiamo pensare a noi e a giocare la nostra pallacanestro, a prescindere da un avversario di primo livello come Legnano. Servirà intensità ed energia, spalmando la solidità in tutto l’arco dei 40 minuti, senza andare ad intermittenza. Il momento ci chiede di essere solidi e duri per lanciare un segnale, non dobbiamo scioglierci nei momenti complicati”.
La sconfitta di mercoledì, in casa di S4 Energia Vicenza, ha portato diversi spunti di riflessione: “Rispetto alla gara di Vicenza, le caratteristiche individuali e di squadra dell’avversario sono diverse. Da parte nostra, cerchiamo di consolidare le nostre certezze e lavorare per costruirne sempre di più. Ripartiamo dai primi tre quarti giocati mercoledì, di altissimo livello, nei quale avremmo anche meritato il vantaggio sugli avversari”.