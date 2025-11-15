Serie B – “Vogliamo lanciare un segnale”, Salvemini prima di Bakery-Legnano – AUDIO

Per Bakery Piacenza, la settimana da tre partite in Serie B Nazionale si chiude con l’impegno del PalaBakery di domenica 16 novembre, alle ore 18, contro SAE Scientifica-Soevis Legnano.

Un avversario forte, primo in classifica a pari merito con 8 vittorie in 10 gare, ma coach Giorgio Salvemini sposta l’attenzione sui progressi del gruppo biancorosso: “Dobbiamo pensare a noi e a giocare la nostra pallacanestro, a prescindere da un avversario di primo livello come Legnano. Servirà intensità ed energia, spalmando la solidità in tutto l’arco dei 40 minuti, senza andare ad intermittenza. Il momento ci chiede di essere solidi e duri per lanciare un segnale, non dobbiamo scioglierci nei momenti complicati”.

La sconfitta di mercoledì, in casa di S4 Energia Vicenza, ha portato diversi spunti di riflessione: “Rispetto alla gara di Vicenza, le caratteristiche individuali e di squadra dell’avversario sono diverse. Da parte nostra, cerchiamo di consolidare le nostre certezze e lavorare per costruirne sempre di più. Ripartiamo dai primi tre quarti giocati mercoledì, di altissimo livello, nei quale avremmo anche meritato il vantaggio sugli avversari”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy