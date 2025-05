Rugby – Kingi Matenga è il nuovo head coach dei Lyons

Al termine di una stagione intensa, che ha visto la prima squadra di Sitav Rugby Lyons confermare la propria presenza nel massimo campionato italiano per il sesto anno consecutivo, la società bianconera è pronta a ripartire con un nuovo e stimolante progetto tecnico e societario, che vedrà la luce a partire dalla prossima stagione sportiva.

A prendere le redini della Prima Squadra bianconera sarà il neozelandese Kingi Matenga, una vecchia conoscenza bianconera che torna a Piacenza con un nuovo ruolo. Il pubblico bianconero lo aveva lasciato come un forte terza linea, che ha militato nei Lyons nella stagione 2005-2006 imponendosi come leader della squadra, ora ritorna in Via Rigolli con un importante curriculum da tecnico costruito in patria, alla prima esperienza all’estero nei panni di allenatore.

Matenga ha legato la sua carriera da tecnico al suo College, l’Old Boys di Palmerston North, portandolo a tre finali di campionato della province di Manawatu, una delle regioni con più tradizione per l’alto livello in Nuova Zelanda, coronate da un titolo conquistato nel 2022. Il lavoro di Matenga come tecnico del suo College è valsa l’attenzione di importanti istituzioni del rugby neozelandese, che gli hanno affidato il ruolo di allenatore della selezione dei New Zealand Barbarians U20 nelle ultime due stagioni, oltre ad aver contribuito alla crescita di alcuni suoi ragazzi fino all’ingresso nelle nazionali giovanili All Blacks.

Stefano Nucci, il Direttore Sportivo (oggi General Manager) bianconero

“Di Kingi abbiamo tutti un bel ricordo come giocatore, in quella stagione fu decisivo come terza linea e ci diede una grossa mano a crescere come squadra, marcando 8 mete in campionato che furono decisive per la Salvezza in Serie A. Siamo sempre rimasti in contatto, lui è molto legato ai suoi compagni di squadra di allora e abbiamo apprezzato la sua crescita come tecnico dopo il ritiro, e così è venuta l’idea di riportarlo a casa.

Negli ultimi anni abbiamo ospitato nelle nostre giovanili suo figlio Wanaga, che è un bel talento, e due nostri ragazzi hanno fatto un’esperienza presso il suo college durante l’anno, confrontandosi con una realtà importante come il rugby neozelandese. Siamo felici di avere un allenatore che possa portarci una nuova filosofia di gioco e lavorare sui nostri giovani talenti, in modo da innalzare il livello dei nostri prodotti del vivaio e della giovane rosa della prima squadra. Sarà una sfida interessante, e non vediamo l’ora di iniziare il lavoro a contatto con lui.”

Insieme al cambio di guida tecnica sulla panchina della prima squadra, Sitav Rugby Lyons comunica che a partire dall’imminente inizio della stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà assunto da Claudio Deltrovi, attualmente coordinatore tecnico del club. In passato Deltrovi ha già ricoperto il ruolo di DS in Via Rigolli dal 2015 al 2018, portando a Piacenza talenti del calibro di Mathieu Guillomot, Nephi Leatigaga e Marcus Carbone, protagonisti di annate storiche per la squadra bianconera ed affermatisi anche a livello internazionale.