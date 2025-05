Scherma – Vera Perini (Pettorelli) premiata dalla Regione Piemonte per l’oro europeo Under 23

Importante riconoscimento per Vera Perini, spadista torinese del Circolo della scherma “Pettorelli” fresca del titolo di campionessa europea Under 23 con i colori azzurri a Tallinn (Estonia).

Martedì scorso la portacolori biancorossa è stata premiata al Grattacielo Piemonte di Torino dal presidente della Regione Alberto Cirio, ricevendo una targa celebrativa “per lo straordinario oro europeo – recita la scritta impressa – Under 23 nella spada a squadre. Un orgoglio per il nostro Piemonte e per l’Italia”.

“Sono molto contenta – il commento della schermitrice di Bardonecchia, per il secondo anno a Piacenza nel “Pettorelli” – è un onore per me avere il riconoscimento della mia regione. Il presidente Cirio è stato molto disponibile e gentile nei miei confronti e questo mi ha fatto molto piacere; è una grande soddisfazione per me”.

L’agenda del Pettorelli

A Ricicone, oltre al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”-Trofeo Kinder Joy of Moving, i tricolori Under 14, il Pettorelli sarà di scena anche nel week end. Sabato Andrea Bossalini ed Edoardo Franchi saranno impegnati nella spada maschile nel Campionato nazionale Gold della categoria Giovani, cercando il pass per i tricolori di categoria a Terni dove è già qualificato Valentino Monaco. Stessa missione lunedì a Riccione nella spada femminile per Irene Cecchet. Sabato, inoltre, Tommaso Bonelli e Josè Manuel Vilanova difenderanno i colori azzurri e della Spagna nella prova di Coppa del mondo satellite a Sofia (Bulgaria).