Rugby – L’ultimo weekend in campo per le squadre Lyons nel 2025

Ultimo weekend del 2025 a ranghi completi per le squadre Lyons, che nel fine settimana scenderanno in campo con tutte le categorie. Prima della pausa per le feste, ultima opportunità per conquistare vittorie e passare una domenica di grande divertimento.

La Prima Squadra Sitav Rugby Lyons scende in campo a Mogliano, dove proverà a conquistare punti sul campo dei temibili biancoblu sesti in classifica. Campo sempre difficile il “Quaggia”, dove gli uomini di Matenga e Solari cercheranno di mettere in saccoccia punti fondamentali in ottica salvezza. Appuntamento fissato per le 14.30 di domenica 14 dicembre, la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di The Rugby Channel.

Ultima gara delle squadre seniores bianconere in casa per l’anno 2025: a prendersi il proscenio al Beltrametti saranno i Cadetti di Rolleston e Stead, che domenica proveranno a chiudere l’anno con una nota alta: l’occasione è data dall’atteso Derby con il Rugby Parma, sfida che due anni fa valse la promozione in Serie B dei Leoni e che si rinnova in questa stagione dopo la salita dei parmigiani. Appuntamento al “Beltrametti” domenica alle ore 14.30 per questa sfida sentita.

A caccia di punti anche l’Under 18, che domenica farà visita al Brixia per cercare di muovere la sua classifica: dopo aver affrontato le prime 4 formazioni del proprio girone, i Leoni di Mozzani, Molina e Alfonsi vanno nella tana dei bresciani con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel Campionato Nazionale. Calcio d’inizio in programma alle ore 11.30 di domenica sul “Corcioni” di Gussago.

Trasferta in terra toscana per l’Under 16, che proverà a rialzare la testa dopo la sconfitta nella prima giornata di Campionato Interregionale: per farlo i Leoni se la vedranno con la formazione versiliese del Granducato presso gli impianti sportivi di Pontedera.

Appuntamento prestigioso per l’Under 14, che colorerà la Sede Lyons nella giornata di domenica con un Torneo a 8 squadre. Le formazioni si divideranno tra il Campo “Guarnieri” e “Bertolini”, per una giornata all’insegna del divertimento. Inizio alle danze fissato per le ore 10.00.

Infine, il minirugby bianconero si divide per due appuntamenti ravvicinati: sabato pomeriggio Leoncini dell’Under 12 in campo a Fiorenzuola, mentre Under 8 e Under 10 faranno gli onori di casa al “Beltrametti” nella mattinata di domenica.

