“L’ho comprata da un connazionale”, ma la bici era stata rubata: denunciato incauto acquirente

Nel corso della settimana, un cittadino di nazionalità pakistana ha contattato la Centrale operativa della Polizia Locale dopo aver riconosciuto, mentre passeggiava in una via limitrofa al centro storico, la sua bicicletta, che gli era stata rubata nei giorni precedenti.
Due pattuglie del Comando di via Rogerio sono intervenute in brevissimo tempo, interfacciandosi con la vittima del furto che ha indicato agli agenti un uomo che in quel momento si trovava in possesso della bici. Quest’ultimo riferiva di averla acquistata per cento euro da un connazionale, non sapendo però che fosse di provenienza furtiva.
Per questo motivo, dopo gli atti di rito, un 35enne algerino – da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile – è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza.