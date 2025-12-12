Prende a pugni un’auto con il conducente barricato all’interno, bloccato dalla polizia locale

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi programmati del controllo del territorio, le pattuglie della Polizia Locale di Piacenza hanno portato a termine una serie di interventi che in un caso hanno permesso di dirimere un diverbio tra due persone, sfociato poco prima nel danneggiamento volontario di un veicolo ad opera di un giovane e, nell’altro caso, hanno consentito di restituire al legittimo proprietario il velocipede che gli era stato rubato alcuni giorni prima.

“Il buon esito di queste azioni – viene reso noto dal Comando di via Rogerio – è frutto della costante presenza degli agenti, sia nel centro storico che nelle zone limitrofe, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di inciviltà, illegalità e degrado”.

Il primo episodio è avvenuto alcuni giorni fa, nel tardo pomeriggio, in piazzale Libertà. Transitando in zona, una pattuglia ha notato un’auto ferma sulla carreggiata, con il conducente a bordo e all’esterno un uomo – un piacentino classe 1999 – che colpiva il veicolo a pugni.

Gli agenti, prontamente intervenuti adottando tutte le cautele del caso, sono riusciti a calmarlo e farlo desistere dal suo comportamento. Una volta chiariti i futili motivi del diverbio, il proprietario dell’auto ha sporto querela per il danneggiamento del mezzo nei confronti del giovane, che è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria.

Sono ancora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

