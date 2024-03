Rugby – Lyons, al Beltrametti arriva il Valorugby Emilia

Inizia la primavera e la stagione bianconera entra nel vivo, con un altro fine settimana denso di appuntamenti per le squadre Lyons. Rifiatano solo Under 18 e Squadra Cadetta, attese dal gran finale di stagione alla ripresa post pasqua.

Piatto forte del fine settimana è la sfida di Serie A Elite in programma domenica alle ore 14.00 al “Beltrametti”, quando la prima squadra di Urdaneta e Paoletti cercherà la vittoria nell’atteso Derby Emiliano con il Valorugby. I Lyons flirtano con la zona retrocessione, e un’affermazione sui reggiani varrebbe punti pesanti in ottica salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di DAZN.

Dopo l’ottima vittoria nella gara di andata, l’Under 16 può blindare l’accesso alla finale per il 9° posto del campionato Elite Interregionale, un piazzamento d’onore che i giovani Leoni hanno dimostrato di meritare sia nella stagione regolare sia nel confronto di domenica scorsa con il Fano, battuto a domicilio in modo netto. Per farlo, i ragazzi di Bedini, Rossi e Cemicetti dovranno superare la gara di ritorno della semifinale contro il Fano: Calcio d’inizio alle ore 12.00 di domenica sul campo “Beltrametti 2”.

Sabato sarà la giornata dell’Under 14, che scenderà in campo sul terreno di casa di Via Rigolli per un confronto contro i pari età del Rugby Noceto.

Il programma di domenica

Domenica sarà una giornata densa per il Settore Propaganda, che sarà impegnato in due dei tornei più importanti d’Italia. Il gruppo bianconero si dividerà tra Milano e Parma, con un gruppo di Under 8 e Under 10 che prenderà parte al Memorial “Capuzzoni” organizzato da AS Rugby Milano, mentre tutte le categorie scenderanno in campo alla Cittadella del Rugby di Parma nella 3° edizione del Torneo “Leonardo Mussini” organizzato dalle Zebre Parma.

Sabato mattina il Campo “Guarnieri” di Via Rigolli sarà animato dalla 5° tappa del “Torneo del Ducato”, manifestazione che raccoglie le squadre di Touch Rugby del territorio emiliano. La squadra di Rugby Touch degli “Old Blacks” bianconeri sta continuando a crescere, e ha ottenuto per la prima volta di ospitare una tappa del circuito sul proprio campo di casa. L’evento è aperto a tutti, con le partite che inizieranno alle ore 10.00 di sabato 23 marzo.