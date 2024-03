Rugby – Lyons sconfitti a Mogliano per 38-32

Niente da fare per la Sitav Rugby Lyons a Mogliano, dove gli uomini di Urdaneta capitolano contro un Mogliano più efficace in attacco e più capace di sfruttare le disattenzioni difensive dei bianconeri. Prova deludente per i Lyons, che nonostante le 4 mete marcate sono costretti a inseguire da metà primo tempo fino alla fine della gara, dopo aver subito due mete in superiorità numerica.

La cronaca

Dopo 3 minuti Portillo apre le marcature, intercettando un passaggio del mediano di mischia con un’azione di furbizia, portando in vantaggio i bianconeri. I Lyons si affidano alla propria mischia per mantenere alta la pressione, e Chico colpisce dalla piazzola al 10’ per aumentare il vantaggio di tre punti. La risposta dei padroni di casa arriva puntuale, con Zanandrea che buca la difesa e serve il pallone a Dal Zilio per la prima meta del Mogliano. Al 15’ possibile svolta della partita, con un cartellino giallo mostrato a Frangini per intervento pericoloso su Portillo, a cui segue a stretto giro la meta di Paz che finalizza una grande maul avanzante dei bianconeri.

Il Mogliano resta però in partita, trovando una meta con Avaca che viene annullata dal TMO. I padroni di casa riescono a trovare la marcatura dopo pochi minuti con una maul avanzante, trovando anche la meta del vantaggio subito dopo con Ferrarin. Lo stesso numero 10 firma un calcio piazzato al 28’ che porta i suoi a +9. Per reagire i Lyons si affidano ancora alla propria mischia, che porta a schiacciare l’ovale Minervino su una maul avanzante. Il primo tempo si conclude con la quarta meta del Mogliano, con Va’eno che buca la difesa e si invola a marcare.

Secondo tempo

Alla ripresa Lyons ancora confusionari e poco concreti, con Mogliano che ne approfitta per portarsi in attacco. Due calci piazzati per Ferrarin non trovano i pali, ma al 60’ Del Bono si vede mostrare un cartellino giallo per un avanti volontario a cui viene aggiunta una meta di punizione. I Lyons provano a rialzare la testa portando a marcare alla bandierina Cuminetti al 68’.

Chico dopo pochi minuti centra i pali con un calcio piazzato, che porta i Leoni sotto break e porta in dote due punti in classifica. Ma nell’ultimo assalto per cercare la vittoria i Lyons non sono precisi e perdono il pallone in due occasioni, fermandosi sul -6 finale.

Domenica 24 marzo torneranno in campo i bianconeri per la sfida al Valorugby Emilia allo Stadio Beltrametti.

Mogliano vs Rugby Lyons 38-32

Marcatori: pt. 2′ m.Portillo, tr. Chico (0-7); 9′ cp. Chico (0-10); 11′ m. Dal Zilio, tr. Ferrarin(7-10); 16′ m. Paz (7-15); 25′ m. Efkarpidis, tr. Ferrarin (14-15); 27′ m.Ferrarin, tr. Ferrarin (21-15); 38′ cp. Ferrarin (24-15); 39′ m.Minervino, tr. Chico (24-22); 40′ m. Va’Eno, tr. Ferrarin (31-22). St. 72′ metadi punizione Mogliano (38-21); 74′ m.Cuminetti, tr. Chico (38-29); 74’ cp. Chico(38-32)

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo (dal 20’al 30′ Efkarpidis), Va’Eno (60′ Dowd),Zanatta (70′ Vanzella), Dal Zilio (Cap.); Ferrarin, Fabi (65′ Battara); Marini,Finotto, Brevigliero (60′ Baldino); Kingi, Carraro (60′ Grant); Avaca E. (65’Ceccato), Frangini (75’Efkarpidis), Aminu (75’ Pasqual). all.: Marco Caputo

Sitav Rugby Lyons: Del Bono; Cuminetti, Paz (20’-27’ Cuoghi), Zaridze, Bruno (cap); Chico, Fontana; Moretto (60′ Cisse’),Portillo (67′ Bottacci), Mannelli (50′ Bance); Pisicchio (60′ Cemicetti),Salvetti; Tripodo (78′ Cafaro), Minervino (75′ De Rossi), Acosta (25’-34’ Aloe’; 61’ Aloe’). all: Bernardo Urdaneta

Calciatori: Ferrarin 5/7 (Mogliano Veneto Rugby); Chico 5/6 (RugbyLyons)

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 5; Rugby Lyons 2

Player of the Match: Josè Chico (Rugby Lyons)