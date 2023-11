Rugby – Lyons, i risultati del weekend: l’Under18 conquista la Coppa d’Autunno

Un’altra domenica trionfale per la Cadetta bianconera, con i ragazzi di Baracchi e Solari che piegano anche il temibile CUS Ferrara e conquistano la vetta solitaria della classifica di Serie C. Partita tutt’altro che facile per i Lyons, che con una formazione rivoluzionata hanno comunque dominato il confronto gestendo il possesso per tutti gli 80 minuti: l’unica meta degli ospiti è arrivata su un intercetto da attacco dei bianconeri. La grande superiorità in mischia chiusa è stata la chiave della partita, permettendo ai Leoni di restare in costante proiezione offensiva, a cui il Ferrara ha risposto in modo ottimo, dimostrando grande applicazione e buona fisicità.

Sitav Rugby Lyons vs CUS Ferrara Rugby 31-7

Tabellino: pt: 3’ m Moretto (5-0), 28’ m Borghi tr Groppelli N (12-0), 39’ m Henderson tr Groppelli N (19-0). st: 41’ m Ferrara tr (19-7), 51’ m Henderson (24-7), 63’ m di punizione Lyons (31-7)

Sitav Rugby Lyons: Via G; Ugolotti (52’ Rossi), Oppizzi D, Profiti (50’ Bolzoni), Bessi G, Groppelli N (cap), Fornasari (48’ Efori); Moretto, Spezia G (46’ Oppizzi A), Henderson; Pozzoli, Bellani; Salerno (60 Groppelli G), Borghi (54’ Lanzani), Aloè (50’ Bosoni). All. Baracchi, Solari

Under 18

Finisce in trionfo la domenica dell’Under 18 Emilbanca Rugby Lyons, che conquista la Coppa d’Autunno con 5 vittorie su 5 partite. Il gruppo di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani ha così dimostrato di essere la squadra più forte in regione tra le non qualificate al campionato nazionale, portando a casa il primo trofeo della stagione bianconera. Vittoria anche sul Modena nella quinta giornata conquistata grazie alla concentrazione e alla tenacia in difesa, che ha limitato gli attacchi di un avversario arrembante, e alla precisione in attacco, che in questa occasione ha avuto modo di regalare azioni pregevoli che hanno portato alle marcature dei Leoni.

Rugby Lyons vs Modena 28-14

Tabellino: pt 13’ m Modena Tr (0-7), 20’ m Viti tr Russo (7-7), 35’ m Comizzoli tr Russo (14-7)

st 48’ m D’Onofrio tr Russo (21-7), 58’ m Mehdi tr Russo (28-7), 69’ m Modena tr (28-14)

Emilbanca Rugby Lyons: Belforti; Pagliafora, Comizzoli, Beghi, Cordani; Russo, Viti; Camoni (cap), Konte, Binati; Mutti, Pellarini; Montesissa, Bolzoni, Haseeb. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Under 16

Buona prestazione dei ragazzi dell’Under 16 che affrontano con coraggio e determinazione i pari età del Formigine. Purtroppo gli avversari sono riusciti ad avere la meglio portandosi a casa una vittoria casalinga, valevole per la seconda giornata del Girone 1 del Campionato Interregionale.

Highlanders Formigine vs Emilbanca Rugby 27-20

Emilbanca Rugby Lyons: Del Fiol; Boselli; Rossi; Anelli; Tosciri; Petrusic; Beghi(Cap); Galuzzi; Tizzoni; Salicelli(vCap); Rancati; Bonvino; Fontanella; Sula; Calabrese. Allenatori: Bedini, Rossi, Cemicetti

Marcature: 6’ mt. tr. Formigine(7-0); 16’ mt. Calabrese(7-5); 19’ c.p. Formigine(10-5); 21’ mt. Anelli tr. Petrusic(10-12); 28’ mt. Formigine(15-12); 36’ mt. tr. Formigine(22-10); 43’ mt. Anelli(22-17); 57’ c.p. Anelli(22-20); 70’ mt Formigine(27-20).