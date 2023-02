Rugby Lyons, il programma del weekend bianconero: in campo Cadetti e Pantere

Fine settimana che vedrà protagonisti i giocatori del settore giovanile e delle Pantere Lyons, con tante squadre impegnate su diversi fronti. Andiamo a scoprire gli appuntamenti delle squadre bianconere nel prossimo weekend.

Occhi puntati sulla squadra Cadetta, che farà visita al Rugby Lecco nel pomeriggio di domenica. I ragazzi di Baracchi e Solari tornano in campo per cercare di risalire la classifica, dopo due rotonde vittorie che li hanno rilanciati verso la vetta. Calcio d’inizio alle ore 14,30 al Campo “Bione” di Lecco.

Sei giovani Leoni dell’Under 19 prenderanno parte a un prestigioso appuntamento: sono stati convocati nella Selezione Regionale Emilia-Romagna che domenica prenderà parte a un Torneo Triangolare a Imola nella giornata di domenica. Avversarie di giornata saranno le Selezioni di Marche e Toscana. Appuntamento alle ore 14.00 di domenica 19 febbraio.

Torna in campo l’Under 17, impegnata nel difficile campionato Elite: i ragazzi di Salvetti e Zaini sfideranno in trasferta il Bologna Rugby Club. Occasione importante per tornare alla vittoria, calcio di inizio domenica alle ore 13.00.

Domenica piena per le nostre Pantere Lyons, che saranno impegnate su più fronti. Le ragazze convocate con il Transvecta Calvisano scenderanno in campo contro il Romagna RFC per la sfida valida per la Serie A Femminile, mentre il resto del gruppo Seniores parteciperà alla tappa di Coppa Italia Femminile a Colorno. In campo anche le Pantere Juniores, che parteciperanno all’attività regionale in programma sempre a Colorno.

Infine, nella mattinata di domenica scenderanno in campo anche i ragazzi dell’Under 15, che sfideranno i pari età del Rugby Modena sul campo di casa del Beltrametti 2.