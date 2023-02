Piacenza, arriva un’altra sconfitta: il Renate vince 3-2

Continua la crisi nera del Piacenza, battuto anche al “Città di Meda” dal Renate. Scazzola si inventa un 3-4-1-2 con Munari dietro alle due punte. I biancorossi illudono e si illudono: dopo 4′ infatti arriva il vantaggio. Un bel cross di Rizza su cui un colpo di testa di Plescia libera Morra che la mette sotto alla traversa. Passano solo due minuti ed i nerazzurri pareggiano con Sorrentino. Il primo tempo è però quasi totalmente di stampo biancorosso. Segnali positivi che purtroppo non vengono concretizzati nella ripresa. Al 52′ un cross trova impreparato Nocchi: il portiere sbaglia l’uscita ed Artistico di petto da due passi capovolge lo score. Entrano anche Cesarini e Luppi, con il mago che si posiziona dietro alle due punte. Il Renate però chiude i conti in contropiede con Baldassin. Inutile il 3-2 dal dischetto di Cesarini in pieno recupero.

Per il Piacenza è la quarta sconfitta in sei partite: i biancorossi non vincono da più di un mese. L’ultimo successo è arrivato il 14 gennaio scorso contro la Feralpi ed ora il discorso salvezza diventa complicatissimo. Il Piacenza ha di gran lunga la peggior difesa del campionato con 48 gol subiti. La società sceglie la strada del silenzio stampa. Diventa fondamentale lo scontro diretto con il Trento di domenica 26 febbraio.

Secondo tempo

Finisce qui Renate batte Piacenza 3-2

92′ Calcio di rigore per il Piacenza. Cesarini spiazza il portiere Renate – Piacenza 3-2

80’Il Renate chiude la partita in contropiede con Baldassin. Renate – Piacenza 3-1

Il Piacenza evita il peggio. Palo clamoroso di Nepi in contropiede, sul rimbalzo un giocatore del Renate da due passi incredibilmente calcia tra le braccia di Nocchi che era a terra.

75′ Cross dalla sinistra di Luppi, la palla sfila a pochi centimetri dal piede di Morra che non riesce a ribadire in gol.

Entrano Cesarini e Luppi, fuori Plescia e Munari

70′ Ammonito Nava per fallo appena fuori dal vertice sinistro dell’area di rigore

66′ Entrano Suljic e Gonzi, fuori Accardi e Palazzolo

65′ Esce Artistico ed entra Nepi. Artistico nell’uscire viene ammonito per perdita di tempo. Entra anche Simonetti per Possenti

62′ Cross di Rizza, Plesca involontariamente serve Chierico che calcia alto sopra alla traversa.

58′ bel pallone in verticale a cercare Plescia che lascia sfilare per Morra, l’attaccante addomestica il pallone in area, ma è in fuorigioco.

52′ Cross sul secondo palo ed Artistico di petto segna il gol del vantaggio per i locali. Renate – Piacenza 2-1.

51Occasionissima per il Renate. La difesa del Piacenza si apre improvvisamente, Artistico prova il pallonetto e la sfera incredibilmente finisce fuori.

50′ Altri problemi a seguito di una rimessa. Colombini si accentra e prova un sinistro velonoso rasoterra. Si distende Nocchi e blocca.

49′ Primo cambio della partita. Fuori Nelli, entra Marano (Renate)

Non ci sono cambi nelle due formazioni. Inizia la ripresa

Primo tempo

Fine primo tempo

46′ Azione personale di Parisi che entra in area da destra e semina il panico nella difesa avversaria, prova a battere in diagonale il portiere. Palla fuori di pochissimo.

43′ Ora è un assedio del Piacenza. Un’azione insistita si chiude con il tiro di Accardi al volo, palla fuori di pochissimo. Piacenza straripante, ma non riesce a segnare.

37′ Primo corner della partita, lo batte il Renate. C’è il colpo di testa ad uscire di Morra.

35′ Cross di Rizza dalla sinistra, Morra cerca un eurogol di testa, mettendola sul palo più lontano. Palla di poco a lato.

32′ Punizione per il Piacenza, dalla trequarti di destra. Se ne incarica Rizza, che mette la palla in mezzo, ma finisce tra le maglie nerazzurre dei difensori del Renate.

26′ Chierico lancia in profondità Plescia, che aggancia in area di rigore, ma sbaglia totalmente la conclusione: palla alta sopra la traversa.

25′ Dopo un grande inizio dei biancorossi, adesso il match è molto più equilibrato.

20′ Anticipo falloso di Zanandrea che concede una punizione da posizione interessante, 4 metri fuori dall’area. Proiezione del pallone leggermente alla sinistra del palo di Nocchi. 34 uomini in barriera. Anastasia ci prova di prima intenzione, ma palla abbondantemente a lato.

13′ Ammonito Nelli.

12′ Parisi guadagna il fondo, Munari calcia sopra la traversa: è un Piacenza che sta reagendo al gol del pareggio

10′ Punizione per il Renate dalla trequarti centrale.

10′ Ammonito Zanandrea

6′ Pareggio del Renate con Sorrentino. A partire da una rimessa laterale Anastasia libera Sorrentino che con il colpo ad esterno beffa Nocchi. Renate – Piacenza 1-1

4′ Piacenza in vantaggio! Cross di Rizza, c’è il colpo di testa di Plesca a liberare Morra che la mette sotto la traversa! Renate – Piacenza 0-1



3′ Palazzolo prova la conclusione c’è la respinta di Drago, Plescia sulla ribattuta spara alto, ma era fuorigioco.

Inizia al “Città di Meda”. Piacenza in tenuta bianca, maglie nerazzurre per il Renate.

Le formazioni ufficiali

Renate (4-3-3) – Drago, Colombini, Silva, Angeli, Possenti, Baldassin, Nelli, Esposito, Sorrentino, Artistico, Anastasia. All.: Dossena.

A disposizione: Menna, Saporetti, Nepi, Ciarmoli, Ermacora, Squizzito, Malotti, Ciarmoli, Marano, Simonetti

Piacenza (3-4-1-2): Nocchi, Accardi, Nava, Zanandrea, Parisi, Chierico, Palazzolo, Rizza, Munari, Plescia, Morra. All. Scazzola

A disposizione: Tintori, Rinaldi, Cosenza, Giorno, Suljic, Cesarini, Zunno, Luppi, Gonzi, Vianni, Onisa, Masetti