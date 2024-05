Rugby – Lyons, la Squadra cadetta sbanca Città di Castello ed è a un passo dalla finale promozione

Vittoria autorevole e accesso all’ultimo atto della stagione assicurato per la Squadra Cadetta Lyons, che ha la meglio sul campo del Città di Castello nella gara di andata della Semifinale dei Playoff Promozione di Serie C. Una sfida tutt’altro che facile. I Leoni sono stati bravi a fare propria piegando la resistenza di un Città di Castello tenace e ben messo in campo. L’ago della della bilancia è stato spostato dalla mischia bianconera. Ha garantito possessi e avanzamento alla squadra, finalizzati bene nel primo tempo dai trequarti con le marcature di Nakov e Giuseppe Bassi.

La cronaca

La partita si è messa subito in discesa per i Lyons, a segno alla prima sortita offensiva con Nakov che chiude una bella combinazione dei trequarti. I padroni di casa non ci stanno, e si fanno vedere in attacco con un paio di azioni pericolose, da cui raccolgono solo un calcio piazzato a segno, fallendo in seguito il calcio del sorpasso. Dopo lo sbandamento, i Leoni si riorganizzano, riportandosi in attacco con metodo e precisione, concretizzando con due calci piazzati realizzati da Groppelli, che scava il primo solco della gara. Da questo momento i bianconeri non si guarderanno più indietro, marcando le due mete che chiuderanno il primo tempo. Prima una bella fuga di Bassi sull’ala, poi una meta di punizione conquistata dalla mischia, per il parziale di 3-25 all’intervallo.

Secondo tempo

A mettere in ghiaccio la sfida è la quarta meta dei bianconeri, firmata da Perazzoli grazie alla mischia chiusa. Nella ripresa il Città di Castello non demorde, arrivando diverse volte vicino alla segnatura, ma la difesa dei Lyons tiene duro per tutta la gara, non concedendo nulla agli avversari. Nel finale, chiudono la sfida altre due segnature pesanti firmate da Rodina e da Perazzoli, premiato come Player of the Match dal pubblico locale, di cui va sottolineata la grande ospitalità, cordialità e rispetto per tutta la partita e per lo splendido terzo tempo.

Cosa servirà al ritorno?

Con il vantaggio accumulato in questa gara di andata i Leoni possono approcciare con fiducia la gara di ritorno, in cui basterà conquistare un punto per conquistare la finale promozione. La corsa dei bianconeri alla Serie B sta attraversando le ultime tappe con il giusto ritmo.

Città di Castello vs Sitav Rugby Lyons 3-46

Tabellino: 2’ m Nakov (0-5) 5’ cp Città di Castello (3-5), 17’ cp Groppelli N. (3-8), 26’ cp Groppelli N. (8-11), 29’ m Bassi G. tr Groppelli N. (3-18), 39’ m punizione Lyons (3-25). ST: 48’ m Perazzoli tr Groppelli N. (3-32), 73’ m Rodina tr Groppelli N. (3-39), 80’ m Perazzoli tr Groppelli N. (3-46).

Sitav Rugby Lyons: Bassi G; Nakov, Oppizzi D (45’ Rodina), Profiti (45’ Solari), Spezia; Groppelli N, Efori (55’ Fornasari); Perazzoli, Oppizzi D, Bassi L (45’ Bellani), Pozzoli, Petrusic (cap) (62′ Cazzarini); Salerno, Borghi (43’ Cristian), Cantù (60’ Groppelli G). Allenatori: Baracchi, Solari

Player of the match: Alessandro Perazzoli