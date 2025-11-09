Rugby – Omnia, i risultati del weekend: altra prova di forza dell’U14, Botticino travolto 71-0

Mentre i campionati maggiori sono fermi per la Nazionale impegnata nelle Quilter Nations Series, ci pensa l’Omnia u14 a dare spettacolo con una giornata da incorniciare!
Sabato 8 novembre, sul campo “Losi” di Gossolengo, la compagine frutto della collaborazione fra Piacenza Rugby, Elephant Rugby, Rugby Val d’Arda e Rugby Pavia, ha superato nettamente il Botticino Rugby, squadra storicamente ostica, con un perentorio 71-0.
Punteggio finale che non lascia discutere, ma uscito da una partita vera fino all’ultimo: Botticino ha lottato con orgoglio, i ragazzi di coach Dameli, però, hanno offerto una prestazione pressoché perfetta, con una fase offensiva brillante e una difesa impeccabile. In due occasioni gli avversari sono arrivati a un passo dalla meta, ma la determinazione dei giovani Omnia ha impedito qualsiasi marcatura.
Nel secondo tempo, nonostante i cambi, l’intensità non è mai calata. Il risultato finale fotografa al meglio l’andamento dell’incontro e la crescita costante del gruppo, che continua a mostrare maturità e spirito di squadra.
“La miglior partita finora: i ragazzi hanno saputo mettere in atto tutto ciò che proviamo in allenamento. Ottima la prestazione offensiva, strepitosa quella difensiva”, il commento dello staff tecnico a fine gara.
Nel tabellino: due mete per Andreoletti, una ciascuno per Arena, Aspesi (autore anche di una trasformazione), Botti, De Carolis, Kaplanga e Marchesi. Doppietta di Guglielmetti, che ha aggiunto anche una trasformazione, mentre Messina ha firmato una meta e ben sei trasformazioni.
In campo Kaplanga, Boera, Arena, Aspesi (capitano), Guglielmetti, Messina, Biasini, Perrazzoli, Andreoletti (vice), Botti, Franchi, De Carolis e Bellini. Entrati: Barilli, Ciripicchi, Ciro, i fratelli Citterio, Favari, Gandolfi, Marchesi, Marioli, Ngom e Sartorio, tutti autori di un contributo concreto alla vittoria.
Allenatore Dameli, accompagnatore Manciulli, dirigente Marioli, giudice di linea Lauri.