Rugby – Omnia, i risultati del weekend: altra prova di forza dell’U14, Botticino travolto 71-0

Mentre i campionati maggiori sono fermi per la Nazionale impegnata nelle Quilter Nations Series, ci pensa l’Omnia u14 a dare spettacolo con una giornata da incorniciare!

Sabato 8 novembre, sul campo “Losi” di Gossolengo, la compagine frutto della collaborazione fra Piacenza Rugby, Elephant Rugby, Rugby Val d’Arda e Rugby Pavia, ha superato nettamente il Botticino Rugby, squadra storicamente ostica, con un perentorio 71-0.

Punteggio finale che non lascia discutere, ma uscito da una partita vera fino all’ultimo: Botticino ha lottato con orgoglio, i ragazzi di coach Dameli, però, hanno offerto una prestazione pressoché perfetta, con una fase offensiva brillante e una difesa impeccabile. In due occasioni gli avversari sono arrivati a un passo dalla meta, ma la determinazione dei giovani Omnia ha impedito qualsiasi marcatura.

Nel secondo tempo, nonostante i cambi, l’intensità non è mai calata. Il risultato finale fotografa al meglio l’andamento dell’incontro e la crescita costante del gruppo, che continua a mostrare maturità e spirito di squadra.

“La miglior partita finora: i ragazzi hanno saputo mettere in atto tutto ciò che proviamo in allenamento. Ottima la prestazione offensiva, strepitosa quella difensiva”, il commento dello staff tecnico a fine gara.

Nel tabellino: due mete per Andreoletti, una ciascuno per Arena, Aspesi (autore anche di una trasformazione), Botti, De Carolis, Kaplanga e Marchesi. Doppietta di Guglielmetti, che ha aggiunto anche una trasformazione, mentre Messina ha firmato una meta e ben sei trasformazioni.

In campo Kaplanga, Boera, Arena, Aspesi (capitano), Guglielmetti, Messina, Biasini, Perrazzoli, Andreoletti (vice), Botti, Franchi, De Carolis e Bellini. Entrati: Barilli, Ciripicchi, Ciro, i fratelli Citterio, Favari, Gandolfi, Marchesi, Marioli, Ngom e Sartorio, tutti autori di un contributo concreto alla vittoria.

Allenatore Dameli, accompagnatore Manciulli, dirigente Marioli, giudice di linea Lauri.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy