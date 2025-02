Rugby – Omnia, i risultati del weekend: bottino di mete per l’U14 che si impone anche a Mantova

La partita di sabato scorso, valida per la settima giornata di Campionato, Seconda Fase, ha visto scendere in campo l’intera squadra Omnia Rugby U14, che ha confermato, ancora una volta, i progressi ottenuti negli ultimi mesi. L’approccio all’incontro con Mantova, una squadra reduce da una serie di vittorie nella prima parte della stagione, è stato ottimale.

Fin dalle prime fasi del match, la partita è rimasta sempre sotto il controllo di Omnia che ha messo in mostra ottimi schemi di gioco, tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva. Le nove mete messe a segno sono il risultato di schemi provati costantemente in allenamento ed è importante, inoltre, sottolineare che, in questa occasione ben sette giocatori differenti sono riusciti ad andare a tabellino, a testimonianza dell’efficacia del collettivo.

Unica nota negativa, la gestione delle ruck, fasi in cui i ragazzi di Dameli hanno peccato di individualità e sostegno carente, incorrendo in alcuni falli di tenuta a terra. Nonostante questi aspetti sicuramente migliorabili, la squadra ha dimostrato grande unità e determinazione, qualità che continuano a emergere in ogni incontro.

La prestazione di sabato è il risultato di un lavoro continuo e di una mentalità che punta a crescere ogni volta, con un gruppo che si è confermato sempre più coeso e motivato.

Mantova – Omnia 12-57

OMNIA RUGBY: Pastorini (v cap), Maccagni, Aspesi, Pattori (cap), Bozzarelli, Reggi, Arisi, Perazzoli, Bentivoglio, Botti, Arena, Raggi, Repetti. Entrati: Guglielmetti, De carolis, Bonfanti, Costantini, Valli, Ravilli, Valenti, Franchi. Allenatore: Dameli

Marcatori Omnia: 1 mt Pastorini, 1 mt Aspesi, 3 mt Pattori, 1 mt Bozzarelli, 1 mt Reggi, 1 mt Arisi, 1 mt Ravilli, 4 tr Pattori, 2 tr Reggi.