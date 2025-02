Nuoto – Vittorino da Feltre 37 volte sul podio al “Trofeo Città del Palio” di Siena

Trentasette medaglie per i nuotatori della Vittorino da Feltre e quinto posto finale tra le oltre quaranta società in gara al 22° Trofeo Città del Palio, svoltosi nei giorni scorsi a Siena. Un ottimo risultato a cui hanno contribuito tutti gli atleti biancorossi delle varie categoria, scesi in vasca nelle varie specialità.

I plurimedagliati

Tra i plurimedagliati da segnalare Giovanni Cornelli (Ragazzi 2010), salito per ben sei volte sul podio. Sul primo gradino con l’oro al collo nei 200 misti (2’14”,26 il suo tempo), nei 100 farfalla (1’01”,07), nei 100 dorso (59”,25) e nei 200 dorso (2’05”,33), e sul secondo gradino nei 100 stile libero (54”,82) e nei 50 stile libero (25”,13). Tre medaglie d’oro e una d’argento, invece, per Marta Zangrandi (Esordienti A), vincitrice dei 100 farfalla (1’17”,03), dei 200 stile libero (2’30”,99) e dei 50 farfalla (33”,54), e seconda nei 100 stile libero (1’09”,28).

Tris di medaglie d’oro per Federico Pozzi (Assoluti), salito sul primo gradino del podio nei 100 rana (1’07”,22), nei 50 rana (31”,18) e nei 200 rana (2’26”,98). Due ori, un argento e un bronzo per Giulia Chiappini che si è imposta nelle gare Assolute dei 100 rana (1’18”,03) e dei 50 rana (35”,61) arrivando seconda nei 200 rana (2’47”,43) e terza nei 200 misti (2’33”,01).

Due ori e un argento per Ludovica Bonini (Assoluti), vincitrice delle prove dei 100 rana (1’13”,34) e dei 200 rana (2’45”,44) e seconda nei 50 rana (32”,92). Al pari di Lucrezia Sofia Dordoni (Assoluti), che si è imposta nei 100 stile libero (1’00”,06) e nei 50 stile libero (27”,52) classificandosi al secondo posto nei 200 stile libero (2’14”,90). Un oro e un argento e due bronzi, invece, per Letizia Brambilla (Assoluti), prima nei 200 misti (2’28”,59), seconda nei 200 dorso (2’29”,33) e terza nei 100 farfalla (1’06”,69) e nei 50 dorso (31”,68).

Le altre medaglie della Vittorino da Feltre

Due medaglie d’argento per Ilaria Boiardi (Assoluti), seconda nei 100 stile libero (1’03”,77) e nei 200 stile libero (2’24”,62), un argento e un bronzo per Riccardo Bertolini (Assoluti), secondo nei 100 dorso (1’04”,39) e terzo nei 200 dorso (2’21”,09) al pari di Aurora Toschi (Esordienti A), che ha conquistato l’argento nei 50 rana (40”,12) e il bronzo nella successiva prova sempre dei 50 rana, e argento anche per Amelia Lombardi (Esordienti A) nei 100 rana (1’28”,34).

A completare il ricco medagliere biancorosso hanno contribuito anche Sara Griziotti (Assoluti), bronzo nei 50 rana (36”,85), Christopher Malvermi (Assoluti), terzo nella gara dei 200 farfalla (2’21”,25) e Diletta Franchi (Assoluti), salita sul terzo gradino del podio nei 50 farfalla (31”,14).