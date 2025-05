Rugby – Omnia, i risultati del weekend: l’U14 chiude al 2° posto il Torneo di Parabiago

Un’altra ottima prestazione per i ragazzi dell’Omnia U14, che, giovedì 1° maggio, si sono distinti al torneo “UN TORNEO CHE VALE” tenutosi a Parabiago, conquistando un meritatissimo secondo posto. Una giornata intensa di sport, passione e grande spirito di squadra.

Inserita in un girone impegnativo, Omnia ha subito messo in chiaro le sue ambizioni. I ragazzi hanno chiuso il girone al primo posto, a pari merito con Biella e Gattico, ma con una differenza mete che ha premiato il loro gioco efficace e concreto. I risultati parlano da soli:

Omnia Rugby – Rugby Como ASD 24-12

Biella Rugby – Omnia Rugby 7-5

ASD Sanremo – Omnia Rugby 0-45

Rugby Parabiago B – Omnia Rugby 7-29

Omnia Rugby – Gattico Rugby 17-0

Nonostante una sconfitta di misura contro Biella, Omnia ha saputo reagire con determinazione, infliggendo uno spettacolare 45-0 a Sanremo e concludendo il girone con una convincente vittoria su Gattico.

La finale, disputata contro i padroni di casa del Parabiago A – primi dell’altro girone – è stata combattutissima. In un match tirato fino all’ultimo, Omnia ha tenuto testa agli avversari, cedendo solo di misura con il punteggio di 12-7.

Un secondo posto che vale davvero tanto, non solo per il risultato in sé, ma per la crescita continua di questo gruppo unito, disciplinato e ricco di talento. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff per l’impegno e la determinazione che stanno puntualmente mettendo in campo.

OMNIA RUGBY: Pastorini (vcap), Maccagni, Pattori (cap), Aspesi, Arisi, Reggi, Ravilli, Perazzoli, Guglielmetti, Botti, Repetti, De Carolis, Raggi. Entrati: Franchi, Bentivoglio, Costantini, Valli, Bozzarelli, Valenti, Bonfanti, Galbiati. Allenatore: Dameli