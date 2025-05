Ciclismo – Asd Programma Auto cala il poker di vittorie in tre regioni

Un week end entusiasmante, con quattro medaglie d’oro su tre fronti e in tre regioni. L’Asd Programma Auto brinda a un fine settimana in sella da grande protagonista nel panorama amatoriale italiano.

Nella Gran Fondo L’Etape a Parma (la Gran Fondo ufficiale del Tour de France), la formazione piacentina ha conquistato due vittorie di categoria oltre a vari podi e piazzamenti. Nel percorso corto, argento assoluto e primo posto nei Seniores A per Samuele Merli, con Luca Tonazzoli settimo nei Seniores B. In campo femminile, doppio bronzo con Laura Gabbi (Woman B, anche decima assoluta) e con Sara Fabrizi, terza nelle Woman C.

Nel percorso lungo, la società bianconera presieduta da Piergiorgio Zambelli ha brindato al successo di Gianluca Poggioli nei Veterani A (tredicesima piazza assoluta), oltre a centrare il doppio decimo posto con Fabio Sartori (sempre nei Veterani A) e Alessandro Civardi (Veterani B). Applausi bianconeri anche per Elena Busca, quarta nelle Woman C e ottava assoluta.

Su altri fronti di gara, l’Asd Programma Auto ha conquistato due vittorie: nella Medio Fondo Cavour, in Piemonte, primo posto per Dario Salvaderi nei Master 5 (anche undicesimo assoluto), mentre Giulia Portaluri ha vinto il percorso lungo e la categoria W2 alla Bgy Airport Granfondo a Bergamo.