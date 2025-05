Vittorino: un torneo con Parma e Cremonese per ricordare Giovanni “Carlo” Roda

Un quadrangolare giovanile impreziosito dalla presenza di vivai di squadre professionistiche: è così che la Società Canottieri Vittorino Da Feltre ha deciso di commemorare lo storico socio Giovanni “Carlo” Roda, ricordato con affetto da tutti i soci per la passione con cui negli anni ha animato il rettangolo verde di via Del Pontiere con tornei dedicati proprio ai più giovani.

Il “Memorial Carlo Roda”, fissato per domenica 11 maggio, vedrà impegnati i 2016 dei vivai di Parma e Cremonese (le cui prime squadre militano rispettivamente in serie A e B) e i 2015 di San Lazzaro e Academy Moretti.

Il programma della giornata partirà alle 10,30, con la prima semifinale tra Cremonese e Academy Moretti. La seconda semifinale, il cui fischio di inizio è previsto per le 11.30, vedrà invece impegnate Parma e San Lazzaro. Nel pomeriggio si svolgeranno la finalina per il terzo e quarto posto (alle 15) e la finale (alle 16). Gli incontri si svolgeranno con la formula di due tempi da 25 minuti. Al termine della finalissima, spazio alle premiazioni, previste per le 17.

Roda, molto conosciuto nell’ambiente calcistico provinciale, oltre ad essere stato più volte membro del consiglio direttivo della Vittorino, ha ricoperto cariche anche nella Figc provinciale, che lo ha visto impegnato come Responsabile delle attività agonistiche. Ma il suo nome non è legato solo alla Federazione, dato che “Carlo” è stato anche un uomo di campo: in molti, infatti, lo ricordano come storico allenatore della prima squadra della Folgore. Un ruolo, quello in panchina, che con grande passione ha portato avanti anche come allenatore della squadra amatori della Vittorino. Da ricordare anche gli anni passati sulle tribune dei campi di provincia come osservatore per il Piacenza calcio, a suggellare la sua grande e genuina passione per i giovani: una passione che la Vittorino vuole tenere viva mettendo al centro gli sportivi di domani.