Rugby – Omnia, i risultati del weekend: tripletta biancorossa, vincono U14, U16 e U18

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il progetto Omnia Rugby, che ha visto scendere in campo le formazioni Under 14, Under 16 e Under 18, protagoniste di prove convincenti nei rispettivi impegni.

Under 14 – Vittoria netta all’esordio casalingo

Omnia – ASR Milano 61-7

Ottimo esordio casalingo per l’Omnia U14, che al campo “Losi” di Gossolengo ha superato con ampio

margine l’ASR Milano. I primi dieci minuti sono stati giocati con grande intensità in fase offensiva, con tre mete trasformate in rapida successione. Una difesa aggressiva e ben organizzata ha poi concesso pochissimo agli avversari, che hanno trovato la loro unica marcatura sul finire del primo tempo.

Nella ripresa, nonostante i numerosi cambi dalla panchina, la gara è rimasta saldamente in controllo dei

ragazzi di coach Dameli, che hanno chiuso sul definitivo

Under 16 – Vittoria esterna e quarto posto finale

Falchi Lomellina – Omnia 24-32

Buon risultato fuori casa per l’Under 16 Omnia, con una bella vittoria a Lomellina per 32 a 24. Una prova concreta, con un atteggiamento più maturo e determinato, che permette alla squadra di guadagnare il quarto posto finale nella classifica generale, in un girone diviso in due livelli ben distinti. Decisivo il piede di Pietro Reggi, autore di una prestazione impeccabile, e le marcature di Anglisani (2 mete), Reggi, D’Antonio e Girardi.

Under 18 – Show offensivo a Gattico

Gattico-Veruno – Omnia 12-52

Trasferta perfetta per l’Omnia U18, che nonostante le numerose assenze (solo 17 presenti) ha offerto una prova di carattere e qualità vincendo nettamente sul campo di Gattico. Partenza bruciante per i ragazzi di coach Ravilli, subito in meta due volte con Benedetti e Pop, entrambe trasformate da Ravilli. Dopo una breve reazione dei padroni di casa, Omnia ha continuato a macinare gioco e punti: Esposito, Pop, Molinari, Benedetti e lo stesso Ravilli (autore di tre mete personali) hanno fissato il punteggio sul 52-12 finale.

