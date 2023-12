Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: rimonta mozzafiato dell’U14, l’U18 perde a Carpi

Ultimo appuntamento dell’anno per l’U14 del progetto Omnia Rugby fra le mura “amiche” del campo Losi di Gossolengo con avversario Milano Rugby Sud. Omnia sembra partire con il solito slancio ma presto gli avversari prendono le misure e sono più efficaci nei punti d’incontro portando il risultato sul 14 -0. Sul finire del primo tempo, da ruck Pattori si esprime in un calcetto a seguire per Bobille che prima schiaccia e poi trasforma. Nel secondo tempo, dopo una buona partenza di Omnia, Milano riprende subito il controllo del gioco realizzando altre due mete.

Quando oramai la partita sembra destinata a segnare la prima sconfitta per Omnia, ecco uscire negli ultimi minuti di gara le individualità dei ragazzi di Bobille che realizzano, all’ultimo secondo, la meta del sorpasso che vale la vittoria. Da segnalare la prima meta di Pattori che, dopo un calcio di inizio, riceve palla dentro i propri 22 e, dopo una grande azione personale, percorre tutto il campo e va a schiacciare in solitaria sotto i pali avversari. Buona la prova dei singoli e la reazione d’orgoglio mentre si registra un passo indietro sulle buone prestazioni delle precedenti partite.

OMNIA RUGBY – MILANO SUD 29-26

Marcatori Omnia: 1mt Bobille, 2mt Pattori, 1mt Reggi, 1mt D’Antonio, 2tr Bobille.

OMNIA RUGBY: Ravilli, Reggi, Bobille, Rankovic, Pattori, Pagliarini, Valenti (v.cap), Pastorini, Perini, Valli, Rigolli (cap), Raggi, Ravazzola, Repetti, Caronti, Gino Grillo, Bonfanti, D’Antonio, Villaggi, Maccagni. Allenatore: Bobille

Under 18

Una prima di campionato dai due volti per l’Under 18 di Omnia, sconfitta per soli due punti sul campo Pietri di Carpi. Il quindici arcobaleno affronta la partita con buona intensità e determinazione e domina la prima frazione di gioco marcando quattro mete. Per Carpi solo un piazzato. Ma nel secondo tempo si rompe qualcosa, i padroni di casa riescono a marcare diverse mete portandosi nuovamente sotto nel punteggio. Negli ultimi 15′ la partita prende una brutta piega: troppi placcaggi sbagliati, troppa frenesia ed imprecisione portano Carpi in vantaggio. È pronta la reazione dei ragazzi Omnia che tornano a guidare il match, ma un piazzato della formazione modenese proprio al termine della gara, riporta i padroni di casa in vantaggio e chiude l’incontro su un definitivo 34-32.

RUGBY CARPI – OMNIA RUGBY 34-32

OMNIA RUGBY: Tassoni, Verbeni, Guglieri, Ravilli, Borasio, Molinari, Lucchese, Badagnani (cap), Essien, Mincev (v.cap), Turion, Papa, Zibra, Gabrieli, Sala. Entrati: Belleri, Baldi, Hamza, Samson, Aspesi, De Tullio, Bardugoni. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 2mt Essien, 2mt Ravilli, 1mt tassoni, 1mt Gabrieli, 1tr Ravilli.