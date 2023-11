Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: U16 Ko a Prato, doppia vittoria per l’U14

Una partita in salita quella che ha visto Omnia Rugby U16 affrontare in trasferta i pari età di Prato, formazione ben impostata in attacco e fin da subito decisa a vincere. I ragazzi di coach Ravilli e Lauri purtroppo non sono riusciti a reagire nella maniera giusta anche a causa delle numerose assenze che hanno costretto i tecnici a stravolgere la formazione.

UNION PRATO-OMNIA 44-14

OMNIA RUGBY: Turion, Gemmi, Bernini, Antoniotti, Zanella, Ravilli, Pradelli, El Houdali, Esposito, Benedetti, Marlieri, Rizzi, De Simone, Malvicini, Lombardi. Entrati: Khadiri, Paolini, Casu, Pop Vasilev. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 1mt Esposito, 1mt Gemmi, 2tr Ravilli.

Under14

A Cernusco va in scena per i ragazzi di Omnia il primo appuntamento “a tre” della stagione, ossia due partite da 25 minuti contro avversari differenti, ad affrontarsi Cernusco, Lecco ed Omnia. Il primo incontro vede Omnia contrapposta a Lecco, squadra che fa del fisico il suo punto di forza. I ragazzi di coach Bobille, fin dai primi raggruppamenti, costringono gli avversari nella loro metà campo prendendo rapidamente il controllo del gioco. Nonostante la netta superiorità, Omnia si trova spesso in fuorigioco sulle ruck permettendo agli avversari di farsi a tratti pericolosi; a fare le spese di questa continua indisciplina è Gavardi che rimedia un cartellino giallo al 22° minuto.

Nel secondo tempo è la volta del confronto con i padroni di casa del Cernusco che fanno del gioco al piede la loro tattica preponderante. Omnia si trova spiazzata da questo cambio nel modo di giocare e fatica ad adattarsi. Nel momento di massima pressione del Cernusco, Omnia riesce a far valere la sua maggiore prestanza fisica e, aumentando l’intensità di gioco, riesce a riprendere le redini dell’incontro. Soddisfatto lo staff tecnico per l’ottima prova di crescita del collettivo e dei singoli.

LECCO-OMNIA 5-28

Marcatori Omnia: 1mt Gavardo, 1 mt Raggi, 2 mt Pattori, 4 tr Bobille.

CERNUSCO-OMNIA 5-21

Marcatori Omnia: 2mt Pattori, , 1 mt Gavardo, 3 tr Bobille.

OMNIA RUGBY: Ravilli, Reggi, Bobille, Rankovic, Pattori, Antozzi, Valenti, Pastorini, Perini, Valli, Rigolli, Raggi, Ravazzola, Gavardi, D’Antonio, Caronti, Repetti, Bonfanti, Villaggi, Maccagni. Allenatore: Bobille