Volley, Serie D – Netto 3-0 del River nel derby piacentino con Steriltom

17 Febbraio 2026 Redazione M Notizie, Sport, Volley
Il RIVER DECALACQUE si aggiudica il derby piacentino nei confronti della formazione cittadina della LIBERTAS STERILTOM, con un rotondo 3-0 in 85 minuti di gioco. Il punteggio, tuttavia, non deve trarre in inganno in quanto le padrone di casa hanno lottato alla pari per tutto il primo set, conclusosi a favore delle ragazze del presidente Tiboni solamente ai vantaggi. Nei seguenti parziali, la formazione ospite, ha preso in mano solidamente il gioco per poi concludere con ampio margine.

Una buona prestazione corale delle ragazze del RIVER che consolidano il secondo posto in classifica, rosicchiando un punto alla capolista COOP PARMA. Prossimo turno in programma venerdì 20 febbraio al Palarebecchi ove riceveremo la visita della formazione parmense dell’INZANI, che all’andata ci inflisse la prima sconfitta del campionato.

LIBERTAS STERILTOM – DECALACQUE RIVER PC 0-3

(24-26 16-25 16-25)

LIBERTAS STERILTOM PC: Di Cintio, Capra, Gilio (L1), Errico 5, Giovannacci 6, Maini 8, Gorra 5, Pighi 9, Civardi, Martini 3, Cornia, Genzianella (L2), Carini, All. Carolfi;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 12 Viaroli (L1), Rocca 11, Manzari, Boiardi 2, Basile 7, Colombini, Cappellini, Euclidi 2, Molinaroli 8, Bersanetti (L2), Mozzi 2, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

