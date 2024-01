Rugby, Serie B – Continua la striscia positiva del Piacenza: 12a vittoria consecutiva

Ancora una prova maiuscola per il Piacenza Rugby che torna vittorioso dalla trasferta di Ivrea con altri cinque punti per la classifica generale che consentono di tenere a distanza il Lecco, che si impone, nella difficile partita con il Bergamo, per 33 a 27.

Coach Grangetto ed il suo staff tecnico, dispongono di un gruppo ben amalgamato e di qualità, con giocatori che possono essere schierati in diversi ruoli, consentendo di mettere in campo formazioni sempre competitive e performanti, caratteristica importantissima nell’economia di un campionato ancora lungo e dove è vietato abbassare la guardia.

Le caratteristiche dei singoli giocatori fanno intravedere ancora ampi spazi di miglioramento e se si riuscirà a perfezionare alcune fasi di gioco, come la trasmissione del pallone ed il rimpiazzamento difensivo, aggiungendo anche la giusta dose di cinismo, si potrà concretizzare tutto il potenziale di questa squadra.

Ora il campionato osserva una giornata di sosta per dare spazio al primo turno del Torneo delle Sei

Nazioni; si riprenderà l’11 febbraio quando, al Beltrametti, il Piacenza Rugby ospiterà la compagine

del Rugby Cernusco.

IVREA-PIACENZA RUGBY 13-59

PIACENZA: Beghi, Bertorello (1’st Nosotti), Viani A. (1’st Misseroni), Crotti, Bacciocchi, Cisint, Negrello (10’st Fusar Poli), Lekic, Roda, Bilal (1’st Alberti A.), Benkhaled (21’st Milani), Bonatti, Battini (21’st Alberti M.), Bertelli (16’st Agio), Baccalini. All: Grangetto

Marcatori: 3’ mt Cisint tr Negrello (0-7); 5’ mt Bacciocchi (0-12); 11’ mt Bertone tr Tolnai (7-12); 18’ mt Cisint tr Negrello (7-19); 32’ cp Tolnai (10-19); 33’ mt Beghi tr Negrello (10-26); 40’ cp Tolnai (13-26); secondo tempo: 8’ mt Alberti A. tr Negrello (13-33); 18’ mt Misseroni tr Beghi (13-40); 20’ mt tr Beghi (13-47); 29’ mt Fusar Poli tr Beghi (13-54); 40’ mt Fusar Poli (13-59)