Rugby, Serie B – Il Piacenza supera anche l’esame Lecco e consolida il primato in classifica a +8

Domenica si è vissuta a Lecco un’intensa giornata di rugby; al Centro Sportivo del Bione si sono incontrate le due squadre imbattute del girone 1 di serie B, in una cornice di pubblico meravigliosa, oltre 400, infatti, i tifosi di entrambe le società arrivati a sostenere i propri giocatori.

E le attese sono state mantenute; le squadre si sono affrontate a viso aperto fin dalle battute iniziali della gara, con il Piacenza Rugby che ha messo in campo la propria fisicità a cui i padroni di casa hanno risposto con un gioco più manovrato e veloce, soprattutto con la linea arretrata, riuscendo a tenere testa anche alla mischia biancorossa che in questa prima parte di campionato non aveva trovato rivali.

Il risultato finale, che premia i piacentini, è rimasto in bilico per tutta la gara, con le squadre che si sono più volte superate nel punteggio; i lecchesi possono recriminare di non essere stati sufficientemente efficaci nella zona rossa della difesa del Piacenza oltre allo sfortunato episodio in cui il proprio piazzatore scivola al momento di calciare una punizione da posizione non proibitiva.

La classifica

In classifica generale i punti di vantaggio per il Piacenza Rugby sono ora otto, ma le squadre dovranno giocare tutto il girone di ritorno affrontando formazioni e trasferte insidiose; il Lecco nelle prossime due gare (intervallate dalla pausa per il Torneo delle 6 Nazioni) affronterà in casa il sempre pericoloso Bergamo e poi andrà in terra sarda dal Capoterra per la partita forse più difficile.

Il Piacenza la prossima settimana sarà invece in trasferta ad Ivrea, terzultima in classifica, per poi ricevere in casa, dopo la pausa, il Cernusco, squadra che all’andata aveva fatto soffrire non poco la formazione biancorossa.

Rugby Lecco – Piacenza Rugby 14 – 15

PIACENZA: Beghi, Viani, Misseroni, Zampedri (19’st Crotti), Botti (19’st Bertorello), Cisint, Negrello, Bonatti, Lekic, Bilal (20’st Agio), Roda (1’st Bertelli), Ben Khaled, Rapone (22’st Codazzi), Alberti M. (1’st Baccalini), Alberti A. All. Grangetto.

MARCATORI: 12’ cp Pellegrino (3-0); 30’ cp Pellegrino (6-0); 34’ mt Alberti M. (6- 5); 38’ cp Pellegrino (9-5); secondo tempo: 13’ mt Bilal tr Negrello (9-12); 16’ mt Vacirca (14-12); 21’ cp Negrello (14-15).