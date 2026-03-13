Rugby – Soladria Serie A Elite: Lyons in campo al Beltrametti per il Derby del Po con Viadana

Dopo oltre un mese torna la Serie A Elite, con i Lyons di Paoletti che scendono in campo sabato 14 marzo alle ore 14.30 al Beltrametti per la 12a giornata. Sarà un’altra sfida in salita per i Leoni, che affronteranno una delle avversarie più dure del campionato, il Rugby Viadana di Coach Madero e del Director of Rugby Sosene Anesi.

I mantovani sono attualmente terzi in classifica, ma con la riformulazione della graduatoria in seguito al ritiro del Colorno il gruppo di testa si è raggruppato in una manciata di punti: Viadana è appaiata al Petrarca a quota 35 punti, con la vetta occupata dal Rovigo che dista solo tre punti. I gialloneri verranno quindi a Piacenza con il coltello tra i denti, avendo a disposizione una ghiotta occasione per restare agganciati alla vetta e mettere pressione alle rivali nella corsa playoff.

I Leoni, dal canto loro, hanno una dura batosta da dimenticare: dopo le belle prestazioni del mese di gennaio, nell’ultimo turno è arrivata una sonora sconfitta sul campo delle Fiamme Oro, un passo falso ininfluente a livello di classifica ma sicuramente pesante per il morale. In questo rush finale i Leoni punteranno a rialzare la testa e abbellire la classifica, che ora li vede a quota 9 punti dopo la cancellazione dei risultati ottenuti con Colorno, una sola lunghezza di vantaggio sul Biella.

Coach Paoletti a dettare la linea per le prossime gare

“La certezza della salvezza non deve distrarci: in queste ultime partite voglio vedere una squadra competitiva e concentrata, che lotta fino alla fine per raggiungere l’obiettivo anche sul campo. Abbiamo fatto un grande lavoro negli ultimi mesi, e non dobbiamo sprecare gli sforzi profusi. Per il gioco che vogliamo impostare, avere la mente libera sarà per noi ancora più utile, perché ci permetterà di muovere il pallone con più leggerezza e mettere in campo le nostre qualità migliori. Per queste sei partite voglio vedere questo scatto mentale da parte dei ragazzi per andare a lottare in ogni partita”.

Tutto pronto per la sfida di Serie A Elite in programma sabato 14 marzo al Beltrametti tra Sitav Rugby Lyons e Rugby Viadana, con il calcio d’inizio fissato per le ore 14.30. La partita sarà trasmessa in live streaming su The Rugby Channel.

Coach Paoletti dà fiducia ai suoi uomini, confermando in blocco la formazione protagonista delle ottime prestazioni del mese di gennaio. Da segnalare i rientri dei lungodegenti Cemicetti e Gaetano, pronti a dare impatto dalla panchina.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy