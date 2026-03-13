Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio affronta Ostiano

La Pallavolo San Giorgio torna davanti al proprio pubblico per proseguire la corsa verso la salvezza. Dopo il prezioso punto conquistato a Castel Maggiore contro la Vt Bologna, la formazione rosaceleste ha mosso la classifica e ha centrato punti in sei delle ultime sette gare tra fine girone d’andata e inizio ritorno, raccogliendo undici punti.

Sull’onda dell’entusiasmo per il colpaccio sfiorato in terra felsinea, la Sangio ospiterà la temibile Fantini Folcieri Ostiano, attualmente quinta forza del campionato, che al palazzetto di viale Repubblica si giocherà una delle ultime chance per agganciare le posizioni di vertice e rientrare nel girone promozione verso la Serie A3.

I numeri sorridono alla squadra di casa: dei 23 punti in classifica della Pallavolo San Giorgio, 16 sono arrivati tra le mura amiche. Diverso il rendimento esterno della formazione cremonese, che lontano da casa ha conquistato solo 8 punti su 31 disponibili e non vince in trasferta da fine novembre, quando si impose 2-3 a Reggio Emilia. They e compagne cercheranno quindi di sfruttare il fattore campo, dove sono già cadute formazioni di alta classifica come Valdarno e Campagnola, per continuare la marcia verso l’obiettivo salvezza.

Tra le ospiti c’è anche un volto noto al pubblico locale: l’alzatrice Alessia Masciullo, ex rosaceleste nella stagione 2024/2025. I precedenti complessivi sono tre, tutti disputati in Serie B1, e vedono Ostiano avanti 2-1.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Fabio Palmieri e Davide Basilio Fallica, della sezione Fipav di Modena.

📍 Appuntamento alle ore 18 presso la palestra comunale di San Giorgio Piacentino, in viale Repubblica.

🎟 Ingresso gratuito.

📺 La gara sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube Obiettivo Volley.

