Volley – Gas Sales Piacenza, al Palabanca sabato si gioca Gara 2 con Modena. Boninfante: “Dovremo sfruttare al meglio ogni occasione”

Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle 18.00 Gas Sales Piacenza scende in campo al PalabancaSport per il secondo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena, nella serie i modenesi sono avanti 1-0 grazie alla vittoria al tie break ottenuta domenica scorsa a Modena.

Una vittoria di Gas Sales Piacenza riaprirebbe i giochi e garantirebbe ai biancorossi quanto meno Gara 4.

Domenica scorsa in Gara 1 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo aver vinto i primi due parziali ha subito la rimonta dei canarini e al tie break hanno vinto ai vantaggi. Domani Gara 2, si riparte da zero, sarà una nuova partita, sarà l’incontro numero 26 tra le due squadre tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off 5° Posto Play Off Scudetto: Piacenza ha vinto 12 delle precedenti sfide, Modena 13.

Per coach Dante Boninfante è il primo Play Off mentre il suo vice Samuele Papi, da giocatore, conta 24 partecipazioni.

Per Robertlandy Simon e Dragan Travica è il nono Play Off Scudetto, per Gianluca Galassi è l’ottavo mentre per Paolo Porro è il quinto, il quarto per Domenico Pace, terzo per Robbert Andringa, due per Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Miguele Gutierrez, Luca Loreti, Efe Mandiraci. Al debutto assoluto Lukas Bergmann, Daniel Iyefbekedo, Henri Leon e Joris Seddik.

Dante Boninfante, allenatore Gas Sales Piacenza

“Sappiamo e abbiamo visto anche in Gara 1 che siamo molto vicini a Modena, certamente dobbiamo sfruttare meglio alcune situazioni di gioco nel momento cruciale della partita. Affrontiamo un avversario forte molto pericoloso in battuta ma siamo certi che sabato il nostro pubblico sarà in grado di darci quella spinta che magari in Gara 1 è mancata sul finire della partita. Quella di sabato è un secondo set di una partita che penso sarà lunga”.

Amir Tizi-Oualou, palleggiatore Modena

“La prima gara è stata molto intensa soprattutto al servizio: Piacenza ha battuto molto bene, poi siamo riusciti a sistemare qualcosa e quando riceviamo bene sappiamo esprimere la nostra migliore pallavolo. Mi aspetto un’altra partita difficile a Piacenza: giocare fuori casa cambia sempre qualcosa, mentre al PalaPanini il nostro pubblico rappresenta una spinta importante per noi. Andremo comunque

Cev Cup, in semifinale l’ACH Volley Ljubljana

Sarà la formazione slovena del ACH Volley Ljubljana la prossima avversaria di Gas Sales Piacenza nella Semifinale di Cev Volleyball Cup. Gara di andata al PalabancaSport tra il 24 e 26 marzo, il ritorno in terra slovena una settimana dopo tra il 31 marzo e 2 aprile.

L’ACH Volley Ljubljana, retrocessa in Coppa Cev dopo aver chiuso in classifica al terzo posto il Gruppo A di Cev Champions League, ha superato nei Quarti di Finale la formazione turca del Fenerbahce vincendo anche la gara di ritorno giocata in Turchia per 3-1 (25-19m 19-25, 21-25, 16-25 per gli sloveni) dopo aver vinto la gara di andata per 3-2 (25-17, 21-25, 25-16, 23-25, 16-14).

I biancorossi hanno conquistato il pass per la Semifinale di Cev Volleyball Cup superando nei Quarti di Finale la formazione tedesca del Berlin Reycling Volleys per 3-0 sia nella gara di andata che in quella di ritorno giocata mercoledì scorso al PalabancaSport.

Tra le file del ACH Volley Ljubljana giocano vecchie conoscenze biancorosse: l’opposto Toncek Stern e lo schiacciatore Tine Urnaut. I prossimi avversari dei biancorossi hanno chiuso il campionato sloveno al primo posto in classifica con 62 punti senza perdere una partita: ventun partite giocate, ventun vittorie, un solo punto lasciato agli avversari di turno. Si apprestano ora ad iniziare i play off.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy