Rugby, Top10 – I Lyons cercano conferme sul campo delle Fiamme Oro

Torna il grande Rugby in casa Lyons, con il ritorno in campo della prima squadra nel Peroni TOP 10 e tutte le squadre bianconere in campo. Andiamo scoprire gli appuntamenti di un densissimo fine settimana di rugby.

I Sitav Rugby Lyons di Orlandi e Paoletti fanno tappa alla Caserma “Gelsomini” di Roma, dove sono attesi dal confronto con le Fiamme Oro nella 5a giornata di Peroni Top10. Dopo la prima vittoria stagionale sul Viadana, i bianconeri cercano conferme su uno dei campi più ostici del campionato. Calcio d’Inizio alle ore 14.30 di domenica 13 novembre.

Cadetti

Alla stessa ora scenderà in campo la Squadra Cadetta di Baracchi e Solari nella finale della fase qualificazione del campionato di Serie C. Dopo due vittorie convincenti nei turni precedenti, i giovani leoni cercano il colpo grosso contro una rivale diretta alla promozione, il Rugby Colorno. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica sul terreno di gioco del “Beltrametti”.

U19

Torna in campo l’Under 19 di Paoletti e Bergamaschi, che alle ore 12.30 di domenica inizia la propria avventura nel Campionato Regionale di categoria. Per la prima giornata i bianconeri se la vedranno in trasferta contro il Rugby Pieve 1971.

U17

L’Under 17 di Salvetti e Zaini inizia la propria avventura nel Girone Elite interregionale, un’occasione importante per crescere per i nostri giovani Leoni. La prima sfida sarà in casa contro il Rugby Parma 1931, squadra già affrontata nelle qualificazioni e con cui i bianconeri hanno dimostrato di poter lottare alla pari. Appuntamento alle ore 11.00 sul campo “Beltrametti 2”.

U15

Tornano in campo i ragazzi dell’Under 15, che nella mattinata di domenica ospiteranno le due squadre del Modena Rugby, per un doppio confronto con le due formazioni bianconere. Un’altra occasione per crescere e mettersi in mostra per i giovani Leoni di Rossi, Mozzani, Ghezzi e Bedini.

Pantere e settore Propaganda

Dopo il rinvio della prima giornata, inizia l’avventura delle Pantere Lyons nel Campionato di Serie A Femminile, a cui le nostre ragazze prenderanno parte nelle fila del Rugby Calvisano. Nella giornata di domenica trasferta a Cesena per il “Calvignare”, che sfidano il Rugby Romagna a domicilio.

Tornano in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, con la squadra Under 13 che scenderà in campo presso il Centro Sportivo “Curioni” di Milano prendendo parte al torneo “Azzolari” organizzato da AS Rugby Milano.