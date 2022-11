Volley, Serie B – La Canottieri Ongina vuole ripartire contro Chieri

Obiettivo-riscatto per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la formazione di Gabriele Bruni che scenderà in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro il Fenera Chieri 76 nella sesta giornata d’andata del girone A.

I gialloneri piacentini, infatti, sono reduci dalla beffa di sabato scorso a Ciriè, con un 3-0 subìto per mano della Pvl Cerealterra con tre set tutti terminati ai vantaggi e conquistati dai piemontesi. Il semaforo rosso aveva interrotto la striscia di tre successi consecutivi da bottino pieno di De Biasi e compagni, che ora provano far leva sul fattore-Monticelli (dove sono ancora imbattuti) per rilanciare la propria corsa.

L’avversario

Il Fenera Chieri 76 (club che milita anche in A1 femminile) ha 6 punti in classifica: dopo aver rotto il ghiaccio con il tie break perso a Novi, in casa è arrivata la vittoria di prestigio contro Pvl Cerealterra (3-1), mentre in trasferta sono giunti i ko contro Alba e Zephyr, riscattati dal 3-2 interno dello scorso turno contro la Npsg La Spezia. Chieri va a caccia della prima vittoria esterna stagionale.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.