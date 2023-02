Volley, Serie B2 – Trasferta a Reggio Emilia per la Pallavolo San Giorgio

La Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra vuole proseguire la striscia positiva di cinque vittorie consecutive tra fine girone d’andata ed inizio ritorno in questo 2023. Quarta forza del campionato l’Arbor Reggio Emilia nel turno precedente ha superato la Vtb Aredici Bologna (3-0). Confermato coach Matteo Badodi in panchina, il roster è formato da Eleonora Morselli, Deborach Canossini, Anna Saccani, Matilde Camurri, Lisa Sazzi, Benedetta Puglisi, Giorgia Mazzali, Martina Furgato, Simona Acquiaroni e Margherita Cattini. I punti di forza sono la schiacciatrice Anna Saccani e la centrale Benedetta Puglisi, un passato in A2 a Rovigo ed in B1 a Montecchio Maggiore e Campagnola Reggio Emilia.

In serie B2, giocati dal 2019 al 2022, i precedenti sono sei, con il bilancio di tre vittorie a testa. L’ultima gara, giocata lo scorso novembre, ha visto le biancogialloblù piacentine imporsi 3-1 in rimonta. L’ultima vittoria della Pallavolo San Giorgio presso la palestra del Liceo Aldo Moro di Reggio Emilia risale al 14 dicembre 2019 con il risultato di 3-1. Dirigeranno la gara Claudia Rabaioli e Laura Rodofile, fischio d’inizio alle 19.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 47 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 39, Pall. San Giorgio 35, Arbor Interclays 30; Volley Inzani 26; Davis 2C, Giusto Spirito Rubiera 25; Rossetti Market Conad Alsenese 23; Fos Wimore Cvr 22, Moma Anderlini Modena 16, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D

Questa sera alle ore 21.15 scenderà in campo la Volley SangioPode contor il Cus Parma nel campionato di serie D.