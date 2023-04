Rugby, Top10 – I Lyons senza obiettivi ospitano Valorugby Emilia nel penultimo appuntamento casalingo

Inizio di aprile senza troppi pesci in casa Lyons, con tante sfide importanti sul piatto per il mese che prevede il rush finale della stagione bianconera. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend bianconero.

Domenica di derby per la Prima squadra, che domenica alle ore 15.00 ospita al Beltrametti il Valorugby Emilia. Dopo le beffe delle ultime due sfide di Peroni TOP10, i Leoni vogliono regalare ai loro tifosi un’altra occasione per gioire insieme. Appuntamento al “Beltrametti” di Piacenza alle ore 15.00 di domenica.

Sfida cruciale in Serie C

Sfida cruciale per la Squadra Cadetta di Baracchi e Solari, che ospita il Rugby Sondrio, terza in classifica nel Girone Promozione Lombardia di Serie C. I Leoni sono reduci dal pareggio strappato sul campo del CUS Milano, e con una vittoria scavalcherebbero gli avversari in classifica. Un ottimo antipasto alla sfida della prima squadra, con i giovani Leoni che scenderanno in campo alle ore 13.00 sul “Beltrametti 2”.

Grande appuntamento anche per l’Under 17, che si gioca il quarto posto finale nel Campionato Elite nel Derby con Omnia Rugby. Una sfida apertissima e sentitissima che sappiamo caricherà i bianconeri per dare il massimo. Appuntamento alle ore 11.00 di domenica presso il Centro Sportivo Sud di Fiorenzuola.

La sezione femminile e i più piccoli

Appuntamento storico per le nostre ragazze delle Pantere Lyons, che scenderanno in campo tra le fila del Rugby Calvisano nella Finale del campionato di Serie A Femminile: in palio la promozione in Eccellenza per le giallonere, che sfideranno il Rugby Volvera domenica a Parabiago in sfida secca.

Domenica mattina sarà la volta dell’Under 15, che ospita sul terreno di casa della Sede Lyons di Via Rigolli i pari età di Viadana e Modena in un torneo triangolare.

Domenica sarà anche un grande giorno per il Settore Propaganda, che si dividerà in due grandi Tornei. L’under 13 parteciperà al Torneo Colla-De Sensi a Noceto, mentre le Under 7,9,11 scenderanno in campo a Velate per il Torneo di Carnevale.