Rugby – Weekend Lyons: prima uscita ufficiale per “I Brancaleoni”

Ultimo weekend di febbraio che apre le porte alle squadre Lyons di Rugby Integrato e Rugby Touche, oltre alle categorie giovanili e ai Seniores della Cadetta.

Occhi puntati sulla Squadra Cadetta, attesa dal big match con l’Imola, terzo in classifica nel Girone Promozione di Serie C. I Leoni, imbattuti e al primo posto, vogliono mantenere la propria leadership contro uno degli avversari migliori del campionato. I Leoni di Baracchi e Solari sono pronti a scendere in campo: Appuntamento domenica 25 febbraio alle ore 14.30 al Campo “Savoia”.

Torna tra le mura amiche l’Under 16, che vuole tornare alla vittoria nella sfida ai livornesi Lions Amaranto, battuti nella gara di andata. Per i ragazzi di Bedini, Cemicetti e Rossi l’occasione di rilanciarsi in classifica e cercare di chiudere al meglio il proprio campionato interregionale. Calcio d’inizio domenica 25 febbraio alle ore 12.00 sul “Beltrametti 2”.

LEGGI ANCHE: Rugby – I Lyons tornano alla vittoria sul campo del Vicenza

Doppio impegno per il Settore Propaganda, con i Leoncini che si divideranno sui campi della Cittadella del Rugby di Parma e sul campo di Via Rigolli a Piacenza. Sul campo di casa giocherà l’under 12 nel pomeriggio di sabato, mentre le Under 6, Under 8 e Under 10 prenderanno parte alla Festa del Rugby organizzata da Le Viole Parma nella mattinata di domenica.

Domenica sarà anche la prima volta in un Torneo ufficiale del circuito All Stars per I Brancaleoni, squadra di Rugby Integrato bianconero. I ragazzi seguiti da Camilla Merli e Luca Petillo scenderanno in campo a Pisa, presso il Centro Sportivo “Bellaria” per vivere un’esperienza indimenticabile.

Tornano in campo anche i mitici “Old Blacks” Lyons Touch, con la nostra squadra di Rugby Touch che prenderà parte alla tappa del Torneo del Ducato che si terrà a Parma nella giornata di sabato.