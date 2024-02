Rugby – I Lyons tornano alla vittoria sul campo del Vicenza

I Lyons sbancano Vicenza e si rilanciano in Serie A Elite. Una vittoria pesantissima che porta 5 punti in dote ai bianconeri, fondamentali in ottica salvezza. Dopo un primo tempo complicato, i Leoni hanno avuto il merito di zittire i padroni di casa vincentini, non concedendo punti nella ripresa a fronte delle 3 mete marcate.

La cronaca

Dopo 5 minuti è Joaquin Paz ad aprire le marcature, su un calcio di punizione giocato velocemente dai bianconeri che coglie di sorpresa i padroni di casa. Sulla ripresa del gioco disastro dei bianconeri, con un pallone perso nei propri 22 metri che O’Leary Blade trasforma nella meta del pareggio. Vicenza trova fiducia, e si riporta in attacco portandosi in vantaggio con un calcio piazzato trasformato da Mercerat. La risposta dei Lyons arriva al 21’, con Minervino che varca la linea di meta al termine di un’azione di potenza. Vicenza non demorde, e dopo una serie di azioni nella metà campo offensiva trovano la via dei pali con un piazzato di Mercerat al 36’. Allo scadere Vicenza ancora in attacco, con l’occasione di portarsi in vantaggio che si concretizza ancora grazie al piede di Mercerat.

In avvio della ripresa i Lyons trovano la via per raddrizzare l’incontro, con un meta segnata da Capitan Bruno al 50’ e confermata dal calcio di punizione realizzato da Chico al 60’. I Leoni si mantengono in attacco per tutta la ripresa, e la pressione porta frutto al 70’, con Paz che schiaccia in meta un pallone raccolto da un calcio di Chico. Il dominio dei bianconeri si conferma anche nel finale, con la 5° meta dei Lyons marcata da Capitan Bruno alla bandierina.

Un dominio nella ripresa che fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti. I Lyons torneranno in campo sabato 3 marzo al Beltrametti per la sfida alle Fiamme Oro.

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Lyons Rugby 16-36

Marcatori: p.t.6’ m Paz tr Chico (0-7); 7’ m O’Leary-Blade tr Mercerat (7-7); 12’ cp Mercerat (10-7); 24’ m Minervino tr Chico (10-14); 32’ cp Mercerat (13-14); 40’ cp Mercerat (16-14). s.t. 46’ m Bruno tr Chico (16-21); 59’ cp Chico (16-24); 72’ m Paz tr Chico (16-31); 78’ m Bruno (16-36);

Rangers Rugby Vicenza: Williams; Foroncelli, Leary-Blade (20’ Bruniera), Gelos, Poletto; Mercerat, Pozzobon (16’ Lisciani); Roura, Piantella © (22’ Peron), Gomez; Pontarini, Andreoli (65’ Pontanari); Messina (58’ Lazzarotto), Pretz, Braggie’ (74’ Ceccato). All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Sitav Lyons Rugby: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno ©; Chico, Fontana (65’ Via); Moretto, Bance (58’ Henderson), Cisse (48’ Mannelli); Pisicchio (74’ Bottacci), Cemicetti (40’st Janse Van Rensburg); Minervino (74’ De Rossi), Tripodo (55’ Morosi), Acosta (70’ Aloe’). All. Bernardo Urdaneta

Calciatori: Mercerat (Rangers Vicenza) 4/4; Chico (Lyons) 5/6.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 0; Lyons Rugby 5

Player Of The Match: Jose Chico (Lyons)