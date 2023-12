Sagra della Lumaca 2023 e Mercatino di Natale il 10 dicembre a Bobbio. La domenica di festa si apre al mattino con i banchi pieni di idee natalizie. Alle ore 12 spazio alla degustazione gratuita delle famose lumache alla bobbiese offerte dal Comune di Bobbio e preparate da “Ra Familia Bubieisa”, secondo la ricetta De.Co.

Domenica 10 dicembre a Bobbio non manca il divertimento per i bambini, infatti dalle 16,00 è in programma lo spettacolo “Il Fantastorie di Babbo Natale”.

Sagra della Lumaca 2023 e Mercatino di Natale a Bobbio