Saldi invernali, Brugnoli (Confcommercio Piacenza): “Stanno andando bene, con un incremento tra il 20 e 30% rispetto a gennaio 2022” – AUDIO

Saldi invernali, Brugnoli (Confcommercio Piacenza): “Stanno andando bene, con un incremento tra il 20 e 30% rispetto a gennaio 2022”. A poco più di due settimane dall’avvio dei saldi invernali, il Presidente della locale sezione di Federmoda ha fatto il punto a Radio Sound sull’andamento delle vendite nel piacentino.

E’ un inizio positivo, c’è movimento e sembra che i cittadini abbiano voglia di spendere. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, abbiamo notato un incremento in generale delle vendite tra il 20 e 30%. Va però precisata una cosa, che 12 mesi fa c’era poca gente in giro perché dopo il Natale si erano verificati molti casi Covid. Non si vedeva nessuno in giro e i nostri incassi erano crollati a picco, quindi è vero che quest’anno la situazione è in crescita, ma fare di più del niente del 2022 è anche molto facile.

Il caro carburante sta colpendo anche commercianti e consumatori

Certo, perché si parla di aumenti nel nostro settore? Perché è tutta una filiera, il trasporto con il caro carburante influiscono. Noi commercianti ci siamo trovati a fare degli ordini addirittura prima della fine dell’anno, cosa mai successa, per cercare di mantenere per i clienti i listini accettabili. Infatti ora con l’inizio del 2023 è aumentato tutto. Il caro carburante è una di quelle componenti che porta questi aumenti.

Saldi invernali, Brugnoli (Confcommercio Piacenza) – AUDIO INTERVISTA