Salso Summer Class & Festival 2022 e Il Suono nella Bellezza al via il 25 giugno

Prendono il via sabato 25 giugno le due rassegne musicali estive firmate dalla Fondazione I Musici di Parma. 5 settimane di musica per un totale di 26 appuntamenti. Questi i numeri della 13ª edizione del Salso Summer Class & Festival e della 4ª edizione di Il Suono nella Bellezza che animeranno rispettivamente Salsomaggiore Terme e la città Parma, con due serata anche presso il Castello di Tizzano a Tizzano Val Parma (PR), il Cortile della Rocca di Sala Baganza (PR) e la Pieve di Gaione (PR), new entry di quest’anno.



Come da tradizione i due festival uniscono spettacolo e formazione, offrendo musica di alto livello che vedrà protagonisti solisti di fama internazionale e al tempo stesso dando la possibilità ai giovani talenti della musica classica, allievi dell’Accademia di alto perfezionamento musicale della Fondazione I Musici di Parma, di esibirsi in qualità di solisti accompagnati dall’Orchestra I Musici di Parma.



La rassegna Il Suono nella Bellezza e il Salso Summer Class & Festival sono stati resi possibili grazie al contributo di Fondazione Cariparma e al patrocinio e al contributo del Comune di Salsomaggiore Terme, Comune di Parma, Comune di Tizzano Val Parma e Comune di Sala Baganza.



Salso Summer Class & Festival 2022 – Cinque i percorsi che costituiscono il cartellone del Salso Summer Class & Festival 2022 – Concerti Classici, Concerti Lirici, Chamber Music, Young People Together e Concertlifes – e che saranno offerti al pubblico gratuitamente, fino a esaurimento posti, nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19.



Concerto inaugurale sabato 25 giugno, alle ore 21.15 presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme. Accanto all’Orchestra I Musici di Parma, il soprano Cinzia Forte, il tenore Marco Ciaponi, il baritono Bruno Taddia e gli allievi del corso biennale di direzione d’orchestra dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma tenuto dal M° Daniele Agiman. In programma musiche di Verdi, Rossini, Donizetti e Mozart.



Tra i concerti in cartellone, che prevede anche una settimana di prove aperte al pubblico – in occasione del concerto di venerdì 22 luglio che proporrà l’esecuzione della Sinfonia n. 1 in do maggiore Op. 21 di Ludwig van Beethoven – segnaliamo in particolare il concerto in programma sabato 16 luglio, ore 21.15, che vedrà sul palco della Sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme la violinista Yulia Berinskaya e la violista Chiara Morandi, accompagnate dall’Orchestra I Musici di Parma. Musiche di Bruch e Ravel.



Sabato 9 luglio sarà il turno della Junior Orchestra, formazione che unisce i giovanissimi talenti della masterclass estiva riservata agli studenti di strumento ad arco di età compresa tra i 10 e i 16 anni, che frequentano scuole medie a indirizzo musicale, scuole private di musica, licei musicali e conservatori. Un progetto, in collaborazione con la Milano Strings Academy, finalizzato ad accrescere la consapevolezza del valore sociale, culturale ed artistico del fare musica insieme. La Junior Orchestra sarà diretta da Michelangelo Cagnetta, coordinatore del progetto con Marilena Pennati.



Domenica 24 luglio, appuntamento alle ore 11, presso la Nuova Corte Civica Tommasini, con la grande lirica. Un incontro, come ormai tradizione vuole, dedicato a chi non conosce l’opera o a chi è curioso di saperne sempre di più, alla scoperta di arie, racconti e aneddoti su Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi in compagnia di Simon Boccanegra del Club dei 27.



Un festival che di anno in anno rinnova il suo impegno alla diffusione della grande musica classica e alla formazione dei giovani talenti di oggi e di domani. «Un festival – spiega Carlo D’Alessandro Caprice, Direttore Artistico de I Musici di Parma – che vuole unire idealmente tutti i musicisti e gli appassionati di musica in uno sguardo ottimista verso il futuro. Uno sguardo che parte prima di tutto dai giovani, autentico cuore pulsante, fin dalle sue origini, del Salso Summer Class & Festival».



Il Suono nella Bellezza 2022 – 8 gli appuntamenti che danno vita quest’anno al cartellone della 4ª edizione della rassegna Il Suono nella Bellezza. Rassegna che anima la città di Parma, con orario di inizio fissato per tutti i concerti alle ore 21.15. Fanno eccezione i concerti in programma sabato 2 luglio al Castello di Tizzano a Tizzano Val Parma (PR), lunedì 4 luglio nel Cortile della Rocca di Sala Baganza (ore 21) e venerdì 15 luglio presso la Pieve di Gaione (PR), quest’ultimo in collaborazione con la Rassegna “Estate delle Pievi 2022”. Luoghi che testimoniano il progressivo allargamento del bacino geografico interessato dalle attività culturali promosse dalla Fondazione de I Musici di Parma.



Martedì 5 luglio, nel Cortile d’Onore della Casa della Musica a Parma, Mario Marzi, tra i più importanti saxofonisti italiani, offrirà interpretazioni e re-interpretazioni di brani di Piazzolla, Mulligan, Gardel e Bacalov. Giovedì 7 luglio, nella Chiesa di San Francesco del Prato, sarà il turno di un trio d’eccezione: Cecilia Ziano e Klaidi Sahatçi, al violino, e Giovanni Gnocchi, al violoncello, accompagnati dall’Orchestra I Musici di Parma.



Altro appuntamento lunedì 11 luglio, nel Cortile d’Onore della Casa della Musica, con il primo flauto del Teatro della Scala Marco Zoni, Andrea Cellacchi, primo fagotto del Royal Concertgebouw di Amsterdam, e Marco Regazzi, al pianoforte. Chiude la rassegna il concerto in programma venerdì 29 luglio. Sul palco della Chiesa di San Francesco del Prato, a Parma, il violista scaligero Simonide Braconi, in qualità di solista e di direttore alla guida dell’Orchestra I Musici di Parma eseguirà musiche di Čajkovskij e un brano da lui stesso composto: Il Canto del silenzio, nato nel tempo del lockdown, una dedica a tutte le vittime della pandemia; un brano che si propone come segno di rinascita e di speranza e che dà il titolo anche al concerto.



Per info: I.A.T. – Informazioni Accoglienza Turistica Salsomaggiore Terme. 0524 580211 info@portalesalsomaggiore.it. Casa della Musica 0521 031170 infopoint@lacasadellamusica.it.