Astensionismo e disaffezione politica, come recuperare la fiducia degli elettori? Il parere di Barbieri e Tarasconi – AUDIO

Anche alla luce della recente bassa affluenza: come può un’amministrazione riavvicinarsi ai cittadini, cosa è mancato in questi anni a livello locale? Abbiamo rivolto questa domanda alle due candidate sindaco in vista del ballottaggio del prossimo 26 giugno, Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi.

Patrizia Barbieri

“Sicuramente lo scollamento a livello nazionale lo sentiamo, una disaffezione nei confronti della politica avvalorata dalle situazioni pesanti che si sono vissute: due anni di Covid, la guerra…la gente inizia a essere psicologicamente stanca e abbastanza logora. E poi non si può certo innamorare delle diatribe quotidiane che ci sono a Roma e che sono a volte poco costruttive, soprattutto su temi importanti. Certo, noi a livello locale abbiamo anche pagato lo scotto dei referendum in concomitanza con le elezioni amministrative che hanno reso particolarmente complessa l’operazione di voto. In questi giorni, però, le persone dovrebbero comprendere che scegliere l’amministratore della propria città è un diritto e anche un dovere perché poi sarà quello che segnerà le sorti dei prossimi cinque anni. Quindi bisogna fare una scelta su un modello e chiedersi a chi si vuole affidare il proprio futuro”.

Katia Tarasconi

“La poca partecipazione alle urne è un tema a cui deve interrogarsi tutta la politica, a tutti i livelli. Ovvio che a livello locale, dove la vicinanza ai cittadini avviene più direttamente fa ancora più scalpore questa bassa affluenza. A Piacenza in questi anni è mancata la cura della città, l’attenzione per i servizi di prossimità e di welfare: sono temi che riguardano le persone da vicino toccando la vita di tutti i giorni. I cittadini hanno bisogno di risposte ed essere ascoltati e parte di questa disaffezione credo che sia dipesa anche da queste mancanze, da questa distanza tra Amministrazione e cittadini”.